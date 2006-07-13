به گزارش خبرگزاري"مهر"، دكتر حداد عادل در اين گفت و گوي تلفني كه ظهر امروز انجام گرفت، آخرين تحولات جاري در كشور لبنان در پي حملات وحشيانه رژيم صهيونيستي به مناطق مختلف اين كشور را مورد بررسي قرار داد.

رئيس مجلس با توجه به نقش و جايگاه نبيه بري به عنوان رئيس پارلمان لبنان در تحكيم وحدت بين صفوف مختلف مردم و طوائف و گروههاي مختلف اين كشور بر تحكيم وحدت بين مردم لبنان در برابر هجوم وحشيانه رژيم صهيونيستي تاكيد كرد.

وي همچنين با اشاره به مقاومت و دلاوري مردم لبنان در برابر حملات رژيم صهيونيستي ابراز اطمينان كرد كه در اين مواجهه نيز ملت لبنان پيروز و سربلند خواهد بود.

حداد عادل در پايان ضمن ابراز تسليت و همدردي خويش و مردم ايران به پارلمان و مردم لبنان خصوصا خانواده شهدا و مجروحين حملات اخير رژيم صهيونيستي از خداوند متعال آرزوي موفقيت و پيروزي ملت لبنان و همه مسلمانان جهان را در برابر دشمنان صهيونيست و حاميان آنها مسئلت كرد.

بنا بر اين گزارش، در اين تماس تلفني نبيه بري ضمن اشاره به آخرين تحولات حوادث جاري در كشورلبنان اعلام كرد كه دشمن صهيونيستي به حملات خود در مناطق غير نظامي ادامه داده و تاكنون 47 غير نظامي شهيد و بيش از 130 نفر مجروح شده اند. همچنين رژيم صهيونيستي اهداف غير نظامي و اقتصادي لبنان از جمله پلها، هتلها و ديگر تاسيسات را مورد حمله قرار داده است.

رئيس مجلس لبنان با بيان مقاومت و دلاوري ملت لبنان در برابر حملات رژيم صهيونيستي از مواضع جمهوري اسلامي ايران نسبت به كشورلبنان تقدير كرد و بر تحكيم وحدت بين گروههاي مختلف لبناني تاكيد كرد.

نبيه بري در پايان ضمن تشكراز احساسات گرم مقامات و مردم ايران نسبت به لبنان در اين شرائط سخت مراتب تقدير خويش را در اين خصوص ابراز داشت.