واژه هاي زيباي دموكراسي، آزادي و حقوق بشر بهانه هاي استكبار است

به گزارش خبرنگار مهر در اراك ، آيت الله مكارم شيرازي در اين جلسه در اراك اظهار داشت : جناياتي كه در عراق و فلسطين رخ داد مشت مدعيان دروغين در جهان را باز كرد و اكنون جهانيان بيشتر از گذشته استكبار و حاميانش را شناخته اند.

اين مرجع تقليد با بيان اينكه جنايات انجام شده توسط استكبار و حاميانش در عراق و فلسطين بي سابقه است، تصريح كرد: در هيچ جاي تاريخ نداريم سران دولتي كه از سوي مردم تشكيل شده است و دنيا آن را قبول دارد از سوي يك حكومت اشغالگر دستگير شوند در حاليكه اين اتفاق در فلسطين رخ داد وصدايي از مدعيان دموكراسي بلند نشد.

وي دين اسلام را دين صلح و محبت خواند و گفت: آنچه در جهان رخ مي دهد ناشي از دوري از مسير انبياء است و تا زماني و سران دولتهاي قدرتمند به اين مسير بازنگرديم نمي توانيم جهان را نجات دهيم.

مكارم شيرازي با اشاره به اهداف شوم استكبار در منطقه تصريح كرد: دل هيچ كس بيش از خودمان براي كشور و آينده نخواهد سوخت و ما در قالب هر گروه و جناحي هستيم بايد حول محور نظام بچرخيم.

وي وحدت و اتحاد را لازمه كشور در شرايط كنو ني خواند و افزود: اختلاف نظر و سليق در همه جا وجود دارد اما اين اختلاف نبايد منجر با تقويت دشمن شود.

آيت الله مكارم شيرازي نشانه اصلي تهاجمات فرهنگي غرب و استكبار را جوانان كشور خواند و گفت: صداو سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دانشگاهها بايد با سرمايه گذاري بيشتر و رعايت اصول مخاطب شناسي با ارائه برنامه هاي جذابتر جوانان را از مسير هدف دشمنان دور كنند.

وي فرهنگ اسلامي و تقويت اعتقادات ديني و ايماني را محكمترين سلاح در برابر دشمن خواند و افزود: وقتي دشمن جوانان با ايمان كشور را مشاهده كند جرات مواجه را از دست خواهد داد.

وي اسلام را دين محبت و دوستي خواند و با تاكبد بر اينكه مديران با رعايت اخلاق اسلامي بايد به كار خود ادامه دهند و به مردم توجه كنند.

وي برگزاري جلسات اخلاق براي مديران را كاير مناسب خواند و گفت: دولت نيز چنين جلساتي را برگزار مي كند.

در اين جلسه كه هر 15 روز يكبار برگزار مي شود، مديران استان به همراه استاندار و نماينده ولي فقيه در استان شركت داشتند.