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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۳۹

مدير عامل شركت فرآورده هاي سوخت خراسان جنوبي:

خراسان جنوبي مقام اول برخورد با قاچاق سوخت را كسب كرد/ قاچاق سوخت روزانه 1.5 ميليارد تومان به اقتصاد كشور ضربه مي‌زند

خراسان جنوبي مقام اول برخورد با قاچاق سوخت را كسب كرد/ قاچاق سوخت روزانه 1.5 ميليارد تومان به اقتصاد كشور ضربه مي‌زند

با اقدمات انجام شده توسط شركت فرآورده هاي سوخت خراسان جنوبي، اين استان مقام اول برخورد با قاچاق سوخت كشور را بدست آورد .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر از بيرجند ، مدير عامل شركت فرآورده هاي سوخت خراسان جنوبي در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود‌: برخورد با قاچاق سوخت پس ازسفر رئيس جمهور وهيئت دولت به اين استان، به طور جدي پيگيري و با ارسال دستور العمل‌هايي در اين زمينه به ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا وارز ، شدت يافت .

 

كوروش محوديه گفت : به رغم اينكه  قاچاق سوخت دركشور از مدتها قبل وجود داشته ، اما تعريف جامعي از اين امرصورت نگرفته بود كه پس از ارسال اين دستور المعل اين امر به طور شفاف تعريف شد .

 

وي گفت : در اين دستور العمل تمامي دستگاه‌ها و سازمان‌هايي كه سوخت تحويل آنها مي شود ، در قبال مصرف آن مسئولند و بايد پاسخگو باشند .

 

وي با اشاره به مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي قاچاق سوخت، گفت : اين جرائم به تفكيك در بخش دولتي و خصوص مشخص شده واگر در جايگاه سوخت به صورت غير قانوني به فروش برسد تا حد لغو امتياز جايگاه و واگذاري آن به افراد ديگر، پيش بيني شده است به‌علاوه جرايم نقدي بر مبناي قيمت بين المللي در نظر گرفته مي شود .

 

محوديه در ادامه واگذاري مجوز صادرات فرآورده هاي نفتي به ويژه از سوي وزارت نفت را از ديگر ويژگي هاي اين دستور العمل ذكر كرد و افزو‌د :  پس از اين جايگاه‌هاي مرزي عرضه فرآورده‌هاي نفتي كشور كه در گذشته در اختيار بازارچه هاي مرزي بود و مواد سوختي را به قيمت تعادلي به فروش مي رساندند نيز به وزارت نفت واگذار مي شود  .

 

وي  گفت :  اختلاف قيمت اين فراورده ها در داخل و خارج از كشور ، بيكاري و نياز كشورهاي همسايه از دلايل عمد قاچاق سوخت است و چنانچه اين دستورالعمل به خوبي اجرا شود بخش زيادي ازمشكلات قاچاق سوخت مرتفع خواهد شد .

 

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فعاليت هاي انجام شده در خصوص جلوگيري از قاچاق سوخت در خراسان جنوبي ، گفت : سهميه بندي جايگاه‌هاي عرضه سوخت صدور كارت اشتراك نفت سفيد ، تعيين سهميه براي مصرف كنندگان عمده ، پيگيري جهت برقي  كردن چاه هاي كشاورزي و نظارت بر نفتكش ها از مبدا تا مقصد ، از جمله اقدامات صورت گرفته جهت كاهش  قاچاق سوخت در اي استان  بود كه نتايج مثبتي در پي داشته است .

 

وي گفت ‌: علاوه بر اين، اقدامات صورت گرفته باعث كاهش شديد رشد مصرف نفت سفيد در خراسان جنوبي نسبت به متوسط كشوري شده است .

 

وي با اشاره به روند برخورد با قاچاقچيان سوخت، گفت : در گذشته بخشي از سوخت هاي مكشوفه به سيستم توزيع برنمي گشت  ، اما در قانون جديد تمام كشفيات به سيستم توزيع برمي گردد و سود حاصله از فروش فرآورده‌هاي نفتي توسط وزارت نفت براي اجراي طرح هاي عمراني واشتغال زا هزينه خواهد شد .

 

مدير عامل شركت فرآورده هاي سوخت خراسان جنوبي همچنين گفت: وزارت نفت موظف است طي 3 ماه آينده در مناطق معيني از مرز جايگاه عرضه مواد سوختي احداث كند تا اين فرآورده ها با قيمت تمام شده و سود متعارف به فروش برسد .

 

وي در ادامه با اشاره به اينكه در سال 84 نسبت به سال قبل مصرف نفت سفيد افزايش نداشته است، افزود : درسال گذشته به طور متوسط 2 ميليون و 200 هزار ليتر مواد سوختي روزانه در سطح استان توزيع مي شده است .

 

محوديه همچنين گفت : طي سال گذشته 3 ميليون ليتر سوخت قاچاق در اين استان كشف شده است كه 95 درصد آن مربوط به نفت گاز و در مناطق شرقي بوده است .

 

وي در پايان گفت : قاچاق سوخت روزانه 5 / 1ميليارد تومان به اقتصاد كشور لطمه وارد مي كند كه اجراي طرح كارت هوشمند سوخت مي تواند نقش مهمي در كاهش قاچاق سوخت داشته باشد . 

کد مطلب 352600

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