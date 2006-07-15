به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر از بيرجند ، مدير عامل شركت فرآورده هاي سوخت خراسان جنوبي در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود‌: برخورد با قاچاق سوخت پس ازسفر رئيس جمهور وهيئت دولت به اين استان، به طور جدي پيگيري و با ارسال دستور العمل‌هايي در اين زمينه به ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا وارز ، شدت يافت .

كوروش محوديه گفت : به رغم اينكه قاچاق سوخت دركشور از مدتها قبل وجود داشته ، اما تعريف جامعي از اين امرصورت نگرفته بود كه پس از ارسال اين دستور المعل اين امر به طور شفاف تعريف شد .

وي گفت : در اين دستور العمل تمامي دستگاه‌ها و سازمان‌هايي كه سوخت تحويل آنها مي شود ، در قبال مصرف آن مسئولند و بايد پاسخگو باشند .

وي با اشاره به مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي قاچاق سوخت، گفت : اين جرائم به تفكيك در بخش دولتي و خصوص مشخص شده واگر در جايگاه سوخت به صورت غير قانوني به فروش برسد تا حد لغو امتياز جايگاه و واگذاري آن به افراد ديگر، پيش بيني شده است به‌علاوه جرايم نقدي بر مبناي قيمت بين المللي در نظر گرفته مي شود .

محوديه در ادامه واگذاري مجوز صادرات فرآورده هاي نفتي به ويژه از سوي وزارت نفت را از ديگر ويژگي هاي اين دستور العمل ذكر كرد و افزو‌د : پس از اين جايگاه‌هاي مرزي عرضه فرآورده‌هاي نفتي كشور كه در گذشته در اختيار بازارچه هاي مرزي بود و مواد سوختي را به قيمت تعادلي به فروش مي رساندند نيز به وزارت نفت واگذار مي شود .

وي گفت : اختلاف قيمت اين فراورده ها در داخل و خارج از كشور ، بيكاري و نياز كشورهاي همسايه از دلايل عمد قاچاق سوخت است و چنانچه اين دستورالعمل به خوبي اجرا شود بخش زيادي ازمشكلات قاچاق سوخت مرتفع خواهد شد .

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فعاليت هاي انجام شده در خصوص جلوگيري از قاچاق سوخت در خراسان جنوبي ، گفت : سهميه بندي جايگاه‌هاي عرضه سوخت صدور كارت اشتراك نفت سفيد ، تعيين سهميه براي مصرف كنندگان عمده ، پيگيري جهت برقي كردن چاه هاي كشاورزي و نظارت بر نفتكش ها از مبدا تا مقصد ، از جمله اقدامات صورت گرفته جهت كاهش قاچاق سوخت در اي استان بود كه نتايج مثبتي در پي داشته است .

وي گفت ‌: علاوه بر اين، اقدامات صورت گرفته باعث كاهش شديد رشد مصرف نفت سفيد در خراسان جنوبي نسبت به متوسط كشوري شده است .

وي با اشاره به روند برخورد با قاچاقچيان سوخت، گفت : در گذشته بخشي از سوخت هاي مكشوفه به سيستم توزيع برنمي گشت ، اما در قانون جديد تمام كشفيات به سيستم توزيع برمي گردد و سود حاصله از فروش فرآورده‌هاي نفتي توسط وزارت نفت براي اجراي طرح هاي عمراني واشتغال زا هزينه خواهد شد .

مدير عامل شركت فرآورده هاي سوخت خراسان جنوبي همچنين گفت: وزارت نفت موظف است طي 3 ماه آينده در مناطق معيني از مرز جايگاه عرضه مواد سوختي احداث كند تا اين فرآورده ها با قيمت تمام شده و سود متعارف به فروش برسد .

وي در ادامه با اشاره به اينكه در سال 84 نسبت به سال قبل مصرف نفت سفيد افزايش نداشته است، افزود : درسال گذشته به طور متوسط 2 ميليون و 200 هزار ليتر مواد سوختي روزانه در سطح استان توزيع مي شده است .

محوديه همچنين گفت : طي سال گذشته 3 ميليون ليتر سوخت قاچاق در اين استان كشف شده است كه 95 درصد آن مربوط به نفت گاز و در مناطق شرقي بوده است .

وي در پايان گفت : قاچاق سوخت روزانه 5 / 1ميليارد تومان به اقتصاد كشور لطمه وارد مي كند كه اجراي طرح كارت هوشمند سوخت مي تواند نقش مهمي در كاهش قاچاق سوخت داشته باشد .