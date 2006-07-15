بهترين داوران تحت نظارت قرار مي گيرند

حسن نوربخش رييس كميته مسابقات و داوران فدراسيون بسكتبال در گفتگو با خبرنگار "مهر"با بيان مطلب فوق اظهار داشت: همان گونه كه بسكتبال ايران به جهت فني پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته، داوران نيز ارتقا خوبي پيدا كرده و از انگيزه هاي لازم برخوردار شده اند.

نوربخش افزود: اين اولين سميناري است كه براي داوران جوان در نظر گرفته شده و در آينده نيز تكرار مي شود تا مستعدترين ها و پر تلاش ترين ها شناسايي شوند. هر پنج داور جوان در هر منطقه كشور به طور مستقيم زير نظر يك داور مجرب پيشكسوت قرار گرفته و توسط وي ارزيابي مي شوند كه از بين آنان، بهترين ها معرفي شده كه جوايزي دريافت كرده و البته در مسابقات ليگ برتر هم قضاوت خواهند كرد.

نوربخش در ادامه گفت: آشنايي با زبان انگليسي از جمله شاخصه هايي است كه داوران جوان بايد به آن آراسته شوند چرا كه فدراسيون بسكتبال داوران موفق از نظر فني را كه به زبان انگليسي هم احاطه دارند به كلاس هاي بين المللي اعزام خواهد كرد.