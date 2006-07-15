مي خواهم پديده ليگ برتر شوم

علي دورقي بازيكن 10/2 متري تيم ملي بسكتبال در گفتگو با "مهر" با بيان مطلب فوق اظهار داشت: نرسيدن بازي به من در سال گذشته باعث شده بود تا فكر كنم از نظر متوليان بسكتبال و كادر فني تيم ملي دور مي مانم اما ريزبيني دست اندركاران باعث شد تا باز هم به اردوي تيم ملي "ب" دعوت شوم .از آنجا كه مي خواستم پاسخ اين اعتماد را بدهم بسيار با انگيزه تمرين كردم و تنها بازيكني هستم كه توانستم نظر مساعد كادر فني تيم "الف" را براي حضور در اين تيم جلب كرده و به اين تيم انتقال پيدا كنم.

بازيكن 20 ساله تيم ملي با اشاره به اينكه تمرينات زياد، مي تواند موجبات رشد سريع بازيكنان را فراهم آورد، گفت: در حال حاضر فقط به فكر تمرين هستم و شرايط سني ام باعث مي شود كه به آينده اميدوار باشم و آينده براي من، مسابقات دوحه قطر است.

وي افزود:هدف من حضور در تيم ملي اعزامي به دوحه قطر است هر چند كه مي دانم كار بسيار سختي است چرا كه بازيكنان پست پنج تيم ملي بسيار با قابليت و با سابقه هستند اما من هم تمام تلاش خود را خواهم كرد تا به اندازه آنان شانس داشته باشم.

دورقي با اشاره به اينكه در خوزستان استعدادهاي فراواني هستند كه بايد كشف شوند، گفت: خوزستاني ها استعداد خوبي در بسكتبال دارند و بازيكنان بلند قامتي نيز همواره كشف مي شوند اما به دليل نبود امكانات و تسهيلات يا جذب بسكتبال نمي شوند و يا اينكه پس از مدتي دلسرد شده و از آن جدا مي شوند. با توجه به اينكه شرايط خوب جسماني و قامت بلند احتياجات اوليه بسكتبال است بنابراين استان خوزستان بايد بيشتر مورد توجه قرار بگيرد.