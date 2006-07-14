خروج شوراي صنفي دانشگاه علامه از اتحاديه سراسري شوراها اقدامي سنجيده بود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، "سيد محمد خرم" - دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي چهارشنبه 21 تير ماه در جلسه با فعالان شوراهاي صنفي در خصوص خروج شوراي صنفي دنشگاه علامه طباطبايي گفت: خروج شوراي صنفي دانشگاه علامه طباطبايي به معناي ايستادن در مقابل اتحاديه سراسري شوراها و قطع همكاري با شوراهاي صنفي دانشگاه ها نيست و از كليه توانايي هاي خود در راستاي تقويت شوراهاي صنفي استفاده خواهيم كرد.

وي اضافه كرد: مي خواهيم كار مستقلي را شروع كنيم و وارد مرحله جديدي از حيات شوراها شويم. اصلا قصد ايجاد مانع در راه تأسيس اتحاديه سراسري شوراها را نداريم.

دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: اين شائبه بوجود آمده بود كه حضور ما در اتحاديه سراسري شوراهاي صنفي محل نزاع شده است لذا براي از بين رفتن هر گونه بهانه اي براي كساني كه در اين اتحاديه فعاليت مي كنند از آن كناره گيري كرديم تا در آينده به عنوان عامل نقص هاي احتمالي معرفي نشويم.

به گزارش مهر، "مسعود وكيلي نيا" - دبير اتحاديه شوراهاي صنفي دانشجويان دانشگاه هاي تهران گفت: گاهي اوقات عده اي در فعاليت هاي تشكيلاتي جهت بقاي خود سعي دارند يك فرد يا جريان را به عنوان رقيب معرفي كنند كه اين موضوع در اتحاديه سراسري شوراهاي صنفي ايجاد شده بود.

وي افزود: خروج شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي از اتحاديه سراسري شوراهاي صنفي به عنوان يك حركت استراتژيك جهت بي تأثير شدن اين نوع رقابت ها اقدامي سنجيده بود.