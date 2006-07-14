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۲۳ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۵۲

سخنگوي دولت در گفتگو با مهر :

آينده از آن حزب الله است / حمله اسرائيل به سوريه حماقت است

آينده از آن حزب الله است / حمله اسرائيل به سوريه حماقت است

غلامحسين الهام در واكنش به تهديد اسرائيل براي حمله به سوريه تاكيد كرد: اگر اسرائيل دست به اين كار بزند خواهد ديد كه با چه واكنشي مواجه مي شود اما اميدواريم چنين حماقتي نكند.

الهام سخنگوي دولت در گفت وگو با خبرنگار اعزامي "مهر" به آذربايجان شرقي در حاشيه ديدار مردمي رئيس جمهور در واكنش به جنايات اخير رژيم صهيونيستي در تجاوز به غزه و لبنان گفت: اين حركت ها نشان دهنده استيصال و اضمحلال وجود رژيم اشغالگر صهيونيستي است.

وي حملات رژيم صهيونيستي را از نظر نظامي بي ارزش، از نظر حقوقي جنايتكارانه و از نظر سياسي بي هدف دانست و افزود: اين حملات حاكي از ضعف و ناتواني آنان در برابر دفاع از هويت وجودي خود است كه نمي توانند در مقابل مقاومت فلسطين و لبنان بايستند.

الهام جنايات اخير رژيم صهيونيستي را روشن كننده ماهيت اين رژيم و قدرت هاي دفاع كننده از آن مانند آمريكا دانست كه نقش مقاومت را در احقاق حق و دفاع از هويت ملي روشن مي كند.

وي ادامه داد: حوادث اخير پاسخ اميدبخشي به همه مردم سرزمين هاي اشغالي در فلسطين و لبنان مي دهد كه قدرت انساني، فكري و اعتقادي آنها قادر به غلبه بر تسليحات رژيم وحشي صهيونيستي است.

سخنگوي دولت همچنين حوادث اخير را نقطه تحولي در منطقه دانست كه خبر از پيروزي نهايي و تحولي بزرگ مي دهد و تصريح كرد: آينده از آن حزب الله است.

الهام موضع ايران در مقابل رژيم اشغالگر قدس و راه حل هاي ايران براي برون رفت از اين بحران را واضح دانست و اظهار داشت: ايران از همه ظرفيت ها براي حمايت حقوقي و ديپلماتيك و كمك هاي انسان دوستانه براي جلوگيري از فشار اقتصادي، امدادي، قضايي و ساير مشكلات در مناطق اشغالي استفاده مي كند و اين وظيفه همه كشورهاي مسلمان نيز هست.

سخنگوي دولت در پايان در واكنش به تهديد اسرائيل براي حمله به سوريه گفت: اگر حمله كند خواهد ديد كه با چه واكنشي مواجه مي شود اما اميدواريم دست به چنين حماقتي نزند.

کد مطلب 352690

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