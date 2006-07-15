85 درصد مصوبات هيئت دولت در خراسان جنوبي اجرايي شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر در بيرجند ، استاندارخراسان جنوبي در جمع خبرنگاران ميزان موافقت هاي اصولي صادر شده در 8 ماه گذشته را معادل 18 سال گذشته بر شمرد و افزود : در سال جاري از مجموع اعتبارات استاني 800 ميليارد ريال تصويب شده و 350 ميليارد ريال آن به سرمايه داران پرداخت گرديده است .

سيد صولت مرتضوي در ادامه گفت : پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري تمام تسهيلات ريالي و اعتبارات تملك دارايي جذب گردد و در متمم بودجه مبلغ جذب شده پرداخت گردد .

وي در خصوص تبصره بند ج اصل 44 و اجريي شدن آن گفت : تفويض اختيارات به دولت پيرامون خصوصي سازي طنيني نو در توسعه هم جانبه كشور نواخته است .

مرتضوي با اشاره به اجرايي شدن 85 درصد مصوبات سفر رئيس جمهور به خراسان جنوبي گفت : انتقال گاز ، آبرساني و ايجاد تصويه خانه ، احداث صد و پروژه هاي كلان ديگر از جمله مصوباتي است كه در طول برنامه عملياتي مي شود و تنها برنامه ها و مصوباتي كه مربوط به پايان سال مالي 84 بوده تا كنون پايان يافته است .

وي حذف نقاط حادثه خيز ، اجراي طرح مناقصه بيمارستان بيرجند براي ساخت ، پروژه هاي بهداشتي و.... را از مصوباتي بر شمرد كه تا پايان سال 85 عملياتي مي شود .

وي در مورد فرودگاه بيرجند گفت : خوشبختانه پس از مذاكرات و پي گيري‌هايي كه با وزارت كشور صورت گرفت ،با تبديل آن به فرودگاه بين المللي موافقت گرديد و به زودي در راستاي روشنايي و ساخت ترمينال آن اقدام خواهد شد .

مرتضوي بر نظارت دقيق بخشداران و فرمانداران و عموم مردم بر نحوه اجراي مصوبات هيئت دولت در خراسان جنوبي تاكيد كرد و اظهار داشت :اصحاب رسانه نيز مي توانند با ارائه گزارشات صحيح و پيشنهادات موثر دولت را در خدمت به استان‌هاي محروم ياري رسانند .

استاندارخراسان جنوبي گفت :دولت براي مبارزه با كمي بارندگي، طرح هايي از قبيل بارور كردن ابرها و انتقال حوزه به حوزه آب را در دستور كار خود قرار داده است و سعي دارد با تشكيل مديرت بحران از خسارات بيشتر خود داري نمايند .

وي با اشاره به خشكسالي هاي 8 ساله اخيردرخراسان جنوبي گفت : مسئولان بايد با برنامه ريزي ،از حداقل بارندگي هاي موجود حداكثر استفاده را نمايند و با اجراي پروژه هاي‌ آبخيزداري در مقابله با خشكسالي اقدام كنند. مرتضوي از خريداري 100 هزار راس دام مازاد بر نياز دامداران در خراسان جنوبي خبرداد و اظهار داشت :در سال جاري براي آبرساني به روستاهاي كم آب، توسط هلال احمراين استان 5 دستگاه تانكر خريداري شده و تاپايان سال نيز 5 دستگاه ديگر خريداري مي شود .

وي در پايان در مورد احياي مرزها گفت : با ايجاد تعاوني مرزنشينان و با حفر چاههاي عميق كشاورزي قصد داريم در جهت رفاه مرزنشينان غيور خراسان جنوبي قدم بر داريم .