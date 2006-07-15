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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۴۱

استاندار خراسان جنوبي:

85 درصد مصوبات هيئت دولت در خراسان جنوبي اجرايي شد

85 درصد مصوبات هيئت دولت در خراسان جنوبي اجرايي شد

استاندار خراسان جنوبي از اجرايي شدن 85 درصد مصوبات هيئت دولت در اين استان تاكنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي  مهر در بيرجند ، استاندارخراسان جنوبي در جمع خبرنگاران ميزان موافقت هاي اصولي صادر شده در 8 ماه گذشته را معادل 18 سال گذشته بر شمرد و افزود : در سال جاري از مجموع اعتبارات استاني 800 ميليارد ريال تصويب شده و 350 ميليارد ريال آن به سرمايه داران پرداخت گرديده است .

 

سيد صولت مرتضوي در ادامه گفت : پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري تمام تسهيلات ريالي و اعتبارات تملك دارايي جذب گردد و در متمم بودجه مبلغ جذب شده  پرداخت گردد .

 

وي در خصوص تبصره بند ج  اصل 44 و اجريي شدن آن گفت : تفويض اختيارات به دولت پيرامون خصوصي سازي طنيني نو در توسعه هم جانبه كشور نواخته است .

 

مرتضوي با اشاره به اجرايي شدن 85 درصد مصوبات سفر رئيس جمهور به خراسان جنوبي گفت : انتقال گاز ، آبرساني و ايجاد تصويه خانه ، احداث صد و پروژه هاي كلان ديگر از جمله مصوباتي است كه در طول برنامه عملياتي مي شود و تنها برنامه ها و مصوباتي كه مربوط به پايان سال مالي 84 بوده تا كنون پايان يافته است .

 

وي حذف نقاط حادثه خيز ،  اجراي طرح مناقصه بيمارستان بيرجند براي ساخت ، پروژه هاي بهداشتي و.... را از مصوباتي بر شمرد كه تا پايان سال 85 عملياتي مي شود .

 

وي در مورد فرودگاه بيرجند گفت : خوشبختانه پس از مذاكرات و پي گيري‌هايي كه با وزارت كشور صورت گرفت ،با تبديل آن  به فرودگاه بين المللي موافقت گرديد و به زودي در راستاي روشنايي و ساخت ترمينال آن اقدام خواهد شد .

 

مرتضوي بر نظارت دقيق  بخشداران و فرمانداران و عموم مردم بر نحوه اجراي مصوبات هيئت دولت در خراسان جنوبي تاكيد كرد و اظهار داشت :اصحاب  رسانه نيز مي توانند با ارائه گزارشات صحيح و پيشنهادات موثر دولت را در خدمت به استان‌هاي محروم ياري رسانند .

 

استاندارخراسان جنوبي گفت :دولت براي مبارزه با كمي بارندگي، طرح هايي از قبيل بارور كردن ابرها و انتقال حوزه به حوزه آب را در دستور كار خود قرار داده است و سعي دارد با تشكيل مديرت بحران از خسارات بيشتر خود داري نمايند .

 

وي با اشاره به خشكسالي هاي 8 ساله  اخيردرخراسان جنوبي  گفت : مسئولان بايد با برنامه ريزي ،از حداقل بارندگي هاي موجود حداكثر استفاده را نمايند و با اجراي پروژه هاي‌ آبخيزداري در مقابله با خشكسالي اقدام كنند.

 

مرتضوي از خريداري 100 هزار راس دام مازاد بر نياز دامداران در خراسان جنوبي خبرداد و اظهار داشت :در سال جاري براي آبرساني به روستاهاي كم آب، توسط هلال احمراين استان 5 دستگاه تانكر خريداري شده و تاپايان سال نيز 5 دستگاه ديگر خريداري مي شود .

 

وي در پايان در مورد احياي مرزها گفت : با ايجاد تعاوني مرزنشينان  و با حفر چاههاي عميق كشاورزي قصد داريم در جهت رفاه مرزنشينان غيور خراسان جنوبي قدم بر داريم . 

 

کد مطلب 352698

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