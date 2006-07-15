افزايش اختيارات هيأت امنا مستلزم فعاليت واقعي آنها است / هيأت امناي برخي دانشگاه ها فراتر از وظايف خود عمل مي كنند

"حميد سعادت" - عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: بعضا مشاهده شده است كه هيأت هاي امنا بدون بررسي و اطلاع از كم و كيف طرح ها به تصويب نظريات روساي دانشگاه ها مي پردازند و يا سليقه اي عمل مي كنند و در برخي موارد نيز منتظر هستند كه ببينند هيأت امناي دانشگاه همسايه شان چه اقدامي انجام مي دهد تا همان را تكرار كنند.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: هيات هاي امناي برخي دانشگاه ها در مواردي كه موظف نيستند وارد مي شوند. بعضي از هيأت هاي امناي دانشگاه ها در مورد كادر غير هيأت علمي دانشگاه ها مصوباتي دارند كه اين بر خلاف قوانين هيأت هاي امنا است.

"سعادت" اظهار داشت: كميسيون آموزش و تحقيقات در خصوص عملكرد هيأت امناي دانشگاه ها مطلبي به صورت شفاف در دست ندارد لذا اين كميسيون در درجه اول بايد به عملكرد هيأت هاي امناي دانشگاه ها دسترسي داشته باشد تا بتواند با آشنايي از مشكلات هيأت هاي امنا در خصوص افزايش اختيارات آنها تصميم گيري كند.