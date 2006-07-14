پروژه ملي تونل رسالت فردا با حضور رئيس جمهور افتتاح مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، پايتخت نشنيان مي توانند پس از انجام مراسم افتتاحيه از صبح روز يكشنبه 25 تيرماه اين تونل را نيز در ليست مسيرهاي تردد خود قرار دهند.

تونل رسالت به عنوان مهمترين محور ارتباطي متصل كننده شرق وغرب تهران در محدوده شمالي وشمال مركزي تهران واقع شده و قسمتي از مسير بزرگراه شرقي - غربي رسالت محسوب مي شود كه خود اين بزرگراه يكي از طولاني ترين بزرگراههاي قلب شهر تهران به شمار مي رود.

تونل رسالت كه از ابعاد جغرافيايي تقريبا در ميانه بزرگراه رسالت ودر حد فاصل دو بزرگراه آفريقا و كردستان و در مرز شمالي محدوده طرح كنترل ترافيك قرار دارد حجم تردد سنگين وسايل نقليه در محورهاي موازي با آن شامل بزرگراه همت ، خيابانهاي شهيد بهشتي و مطهري را بر دوش بكشد .



تونل رسالت با 1900 متر طول داراي دو تونل باند رفت و برگشت با سه خط عبوري است كه طول تونل بزرگ 840 متر و تونل كوچك 150 متر و دهانه داخلي 5/13 متر، قطر حفاري ‌هاي آن 9/16 متري و شيب طولي 7/2درصد در تونل هاي بلند و4درصد در تونل هاي كوتاه است .

اين تونل به منظور تامين تردد در امتداد بزرگراه آفريقا و با اجرايي شدن احداث يك پل به طول 81 متر و عرض 10 متر مي تواند شهروندان را در مدت 3 دقيقه از ميدان آفريقا به بزرگراه حكيم برساند.

همچنين تونل رسالت از نظر ترافيكي به سيستم هايي همچون نظارت تلويزيوني ، تشخيص خودكار حوادث ، تابلوها و علامات متغير خبري ، سيستم شمارشگر خودروها ، راهبندي هاي هوايي ، تلفن هاي اضطراري ، كنترل دسترسي ها ، تشخيص ارتفاع غير مجاز وسايل نقليه مجهزاست و به اين ترتيب شهروندان با رفت و آمد در آن ديگر هيچ فاصله اي ميان خود وتونل هاي داراي استاندارهاي جهاني حس نخواهند كرد.