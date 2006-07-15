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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۶

عملكرد هيات امناي دانشگاه ها و افزايش اختيار - 2

مصوبات هيأت هاي امنا نبايد بر خلاف قانون باشد / مصوبات هيأت هاي امنا نبايد هزينه اي مازاد به دولت تحميل كند

مصوبات هيأت هاي امنا نبايد بر خلاف قانون باشد / مصوبات هيأت هاي امنا نبايد هزينه اي مازاد به دولت تحميل كند

خبرگزاري مهر - گروه حوزه و دانشگاه: اختيارات هيأت هاي امناي دانشگاه ها بايد در چارچوب قانون و اعتبارات دانشگاه ها پيش بيني شود و هيأت هاي امنا نبايد مصوباتي داشته باشند كه مازاد بر بودجه مصوب هزينه اي بر دوش دولت بگذارد و نبايد مصوباتشان بر خلاف قانون باشد.

"حسين مظفر" - عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: فعال شدن هيأت هاي امناي دانشگاه ها از اقداماتي بود كه در راستاي مشاركت نخبگان و شخصيت هاي علمي فرهنگي و تصميم سازي آنها در خصوص اداره دانشگاه ها صورت گرفت كه در پي آن تمركززدايي و استقلال نسبي دانشگاه ها دنبال مي شود كه درآمدي بر پويايي دانشگاه ها است. 

وي افزود: ساماندهي و منطقي كردن اختيارات هيأت هاي امناي دانشگاه ها مي تواند در فرآيند پويايي دانشگاه ها و مشاركت اساتيد در اداره دانشگاه ها موثر باشد.

کد مطلب 352715

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