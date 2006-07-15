مصوبات هيأت هاي امنا نبايد بر خلاف قانون باشد / مصوبات هيأت هاي امنا نبايد هزينه اي مازاد به دولت تحميل كند

"حسين مظفر" - عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: فعال شدن هيأت هاي امناي دانشگاه ها از اقداماتي بود كه در راستاي مشاركت نخبگان و شخصيت هاي علمي فرهنگي و تصميم سازي آنها در خصوص اداره دانشگاه ها صورت گرفت كه در پي آن تمركززدايي و استقلال نسبي دانشگاه ها دنبال مي شود كه درآمدي بر پويايي دانشگاه ها است.

وي افزود: ساماندهي و منطقي كردن اختيارات هيأت هاي امناي دانشگاه ها مي تواند در فرآيند پويايي دانشگاه ها و مشاركت اساتيد در اداره دانشگاه ها موثر باشد.