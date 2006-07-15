نگاهي به كتاب "انديشه ديني و سكولاريسم"

به گزارش خبرنگار مهر، به رغم گذشت بيش از يك قرن از انقلاب مشروطه، بسياري از بحث و جدل هاي مربوط به آن همچنان در جامعه علمي و سياسي ما وجود دارد. مباحثي چون رابطه دين، سياست و آزادي، دموكراسي، انتخابات و حكومت ديني همچنان موضوع بحث و تحقيق علاقمندان به اين حوزه است. البته همه اين مباحث به برخورد ما با دنياي متحد بر مي گردد و يكي از عوامل برداشت هاي متفاوت از نوع نگرش ما به غرب و دنياي تجدد است.

بنابراين بررسي نوع نگرش ايرانيان به مجموعه ارزشها، فرهنگ، آداب و جلوه هاي غرب و به طور كلي تمدن مغرب زمين از جمله مسائل و موضوعاتي است كه در طول يكصد سال گذشته اذهان بسياري را به خود مشغول كرده است. كتاب "انديشه ديني و سكولاريسم در حوزه معرفت سياسي و غرب شناسي"، تأليف موسي نجفي كه به همت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي به چاپ رسيده، طي ده فصل همين هدف را دنبال مي كند.

كتاب چند محور اصلي را مورد بحث قرار مي دهد. يكي در مورد ضرورت غرب شناسي و زمينه هاي ورود آن به ايران، موضوع ديگر شرايط تاريخي ايران و توجه غرب به نگرشها و برداشتهاي متفاوت ايرانيان از غرب كه از تقليد تا نقد آن را شامل مي شود. از طرف ديگر ، به بحث تفكر ديني و سكولاريسم در حوزه معرفت سياسي توجه شده و نهايتا به تأثير تفكرات تاريخي در حيات فكري و سياسي معاصر پرداخته مي شود.

در واقع نويسنده در پي روشن كردن و توضيح اين مسئله است كه دو رويكرد توجه به دين و انديشه مذهبي و رويكرد حمايت از سكولاريسم از مشروطه تا كنون همواره وجود داشته اند. در يك طرف مذهب نقش پر رنگ و سامان بخش به زندگي سياسي و اجتماعي دارد و در طرف ديگر يا ناديده گرفته شده و يا اين كه نقشي حاشيه اي براي آن در نظر گرفته مي شود.

نويسنده نتيجه مي گيرد كه مسئله ليبراليسم، روشنفكري و سكولاريسم و نفوذ فرهنگي آنها را بايد جدي گرفت كه غفلت از آنها به قيمت نابودي اصالتها و ارزشهاي بسياري تمام خواهد شد. اگر در نظر داشته باشيم كه بسياري از مباحث كنوني جامعه ما به حوادث منتج به مشروطه بر مي گردد، اهميت چنين مباحثي بيشتر روشن مي شود.