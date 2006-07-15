حذف هيات امنا آموزش عالي را دچار مشكل خواهد ساخت / مصوبات هيأت هاي امنا بدون تأييد وزير ضمانت اجرايي ندارد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "زاهدي" پس از احراز پست وزارت علوم در فرصت هاي مختلف به بيان نگرش خود نسبت به هيأت امناي دانشگاه ها پرداخته است. وزير علوم در آخرين سخنان خود راجع به هيأت هاي امناي دانشگاه ها ضمن آنكه عدم امكان و عدم لزوم وحدت رويه آنها در دانشگاه هاي سراسر كشور را يادآوري مي كند وليكن بر لزوم هماهنگي مصوبات هيأت هاي امناي دانشگاه ها در برخي امور خاص تأكيد دارد.

وزير علوم در آخرين سفر استاني رياست جمهوري به استان آذربايجان شرقي در جمع كاركنان دانشگاه‌ هاي تبريز عنوان كرده است: "برخي از امور دانشگاه ‌ها به دست هيأت امناها سپرده شده و در اين امور وحدت رويه نمي ‌تواند وجود داشته باشد، اما موظفي اعضاي هيات علمي بايد در دانشگاه ‌هاي مختلف يكي باشد."

"محمدمهدي زاهدي" حمايت خود را از قانون استقلال دانشگاه ها و فعاليت هيأت هاي امناي دانشگاه ها با قطعيت بيان كرده و در جمع روساي دانشگاه هاي سراسر كشور مي گويد: "عده اي مي خواهند ماده قانوني استقلال دانشگاه ها (ماده 49) حذف شود و اين در صورتي است كه چنانچه هيأت امنا و ماده قانوني استقلال دانشگاه ها (ماده 49) از دانشگاه ها گرفته شود آموزش عالي دچار مشكل خواهد شد."

وي با تأكيد بر لزوم كار كارشناسي بر روي ماده قانوني استقلال دانشگاه ها افزود: "دانشگاه ها براي رسيدن به اهداف غايي بايد بحث هيأت امنا و كميسيون هاي دائمي را جدي بگيرند."

وزير علوم در يك سخنراني در آذر ماه 1384 مي گويد: "وزير علوم مسئول آموزش عالي كشور است و طبق قانون بايد بر آموزش عالي كشور نظارت داشته باشد. شرح وظايف وزارت علوم كه مصوب مجلس شوراي اسلامي است وظيفه سنگين نظارت بر تمامي مصوبات هيات امناي دانشگاه ها را بر عهده وزير علوم نهاده است و در صورتي كه وزير اين مصوبات را تاييد نكند ضمانت اجرايي نخواهند يافت."