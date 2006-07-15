شهر تاريخي بيرجند در فهرست آثار ملي ثبت مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، بر اساس مطالعات انجام شده ، قدمت شهر بيرجند به دوره صفويه بر مي گردد.

در اين دوره با توجه به قرار گرفتن بيرجند در مسير ارتباطي جاده انتقال ادويه هند به غرب ، به مرور كاروانسراها ، منزلگاه ها ، مساجد ، حمام ، بازار و... به وجود آمد.

هم اكنون علاوه بر آثار تاريخي و معماري برجسته اي چون مدرسه شوكتيه ، حسينه نواب ، مدرسه معصوميه ، قلعه بيرجند ، مسجد چهار درخت و آب انبارهاي قديمي اين شهر افزون بر 56 اثر تاريخي شهر بيرجند در فهرست آثار ملي ثبت شده كه 47 اثر در حال ثبت است.

مدير پايگاه بافت تاريخي بيرجند با بيان تاريخچه شهر بيرجند ، ايجاد پايگاه ميراث فرهنگي را قدمي در جهت حفظ ميراث فرهنگي اين شهر تاريخي عنوان كرد و افزود‌: تا كنون 60 اثر در كشو حائض اين شرايط شناخته شده و 60 پايگاه ميراث فرهنگي در مجاورت آثار تاريخي فعاليت خود را آغاز كرده اند.

حسن رمضاني گفت: با پيگيري هاي انجام شده 90 هكتار از بافت قديم بيرجند به عنوان بافت تاريخي و فرهنگي اين شهر شناسايي شده است.

وي با اشاره به اقدامات بخش فني پايگاه ميراث فرهنگي دربافت تاريخي شهر بيرجند تشريح كرد: كار مطالعه پلاك به پلاك واحد هاي موجود در بافت آغاز و طي آن 10 هزار فرم عكس از معابر و مكان ها با ويژگي خاص تهيه شده است.

رمضاني ، شناسايي نوع آسيب هاو احياي بافت تاريخي با اولويت درجه بندي شده تاريخي رااز ديگر اقدامات اين پايگاه بر شمرد و اظهار داشت: در 19 هكتار از بافت تاريخي كه شامل محله سرده و چهار درخت مي شود طرح باز پيرايي آماده شده و براي 9 هكتار از محله رنگرزها اين طرح در حال تهيه است كه تاپايان شهريور ماه به پايان مي رسد.

وي تصريح كرد: 60 درصد از طرح تفصيلي بافت تاريخي شهر بيرجند نيز انجام شده و مابقي طرح تا اواخر مرداد ماه پايان مي رسد .

رمضاني ، اولويت كار پژوهش پايگاه را تهيه گزارشات ثبتي و شناسايي محلات عنوان كرد و افزود : تهيه گزارشات ثبتي و پيشنهاد براي ثبت در آثار ملي براي برخوداري از اعتبار و حمايت هاي حقوقي از آن ، مهم ترين وظايف اين پايگاه است .

وي تعيين حريم را از ديگر كارهاي پژوهشي اين مركز نام برد كه ازساخت و ساز بي رويه در اطراف بناهاي تاريخي جلو گيري مي كند .

رمضاني ، شناسايي و ثبت اثر در فهرست آثار ملي را مهم ترين قدم در حفظ يك بنا عنوان نمود و تاكيد كرد: بزودي بافت تاريخي شهر بيرجند در فهرست آثار ملي به ثبت مي رسد و در كنار شهرهايي مانند يزد ، شيراز ، داراي شماره ثبت ملي مي شود.

مدير پايگاه ميراث فرهنگي بيرجند افزود: ساكنان بافت هاي قديمي براي ماندن، نياز به بهره گيري از خدمات مناسب دارند و بايد خدمات ارائه شده به تناسب بافت تاريخي تهيه شود.

وي ، سكونت مردم را در بافت قديمي شهرها باعث احياي ارزش هاي فرهنگي و حفاظت ازآثار تاريخي عنوان كرد و افزود: ساكنين به منزله سر بازاني هستند كه از ميراث فرهنگي اين مرز وبوم حفظ مي كنند و استحقاق تكريم ويژه دارند .

رمضاني با اشاره به مطالعات مردم شناسي شهر بيرجند تصريح كرد: شناسايي آداب و رسوم و حفظ فرهنگ مردم از جمله وظايف پايگاه ميراث فرهنگي است. در بيرجند با استفاده از اساتيد برجسته كارمردم شناسي آغازو در آينده اي نزديك به صورت مجموعه اي مدون شده كه شامل گويش ها ، نوع زندگي ، تعاملات مردم و مبادلات اقتصادي و حرف و ... در اختيار مردم قرار مي گيرد .

وي آموزش همگاني به مردم و ساكنان بافت هاي تاريخي ، تبليغات مناسب ، نصب تابلو هاي هشدار دهنده و معرفي آثار موجود در بافت را ازجمله اقدامات حوزه معرفي و آموزش پايگاه بر شمرد و افزود : تا پايان سال جاري ، كتاب تمام مصور بيرجند تهيه و منتشر خواهد شد .

مدير پايگاه ميراث فرهنگي بيرجند از برگزاراي ويژه برنامه هاي فرهنگي از جمله شب قصه ، بازگوئي افسانه هاي محلي براي جوانان در جهت احياي ارزش هاي سنتي و برگزاري شب شعر محلي در تابستان سال جاري خبر داد.

وي گفت: با ساماندهي بافت تاريخي بيرجند ، احياي آداب و رسوم و مشاغل و گويش بيرجندي وهمچنين گسترش پوشش محلي در اولويت كاري قرار خواهد گرفت .

رمضاني در پايان ، احياي 90 هكتار بافت قديمي را با رعايت همه ارزش ها و خدمات ، نيازمند اعتبار 100 ميليارد توماني دانست.