دومين جشنواره جوان خوارزمي در خراسان جنوبي آغاز به كار كرد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در بيرجند، دبير جشنواره جوان خوارزمي خراسان جنوبي گفت : اين جشنواره در 3 بخش آزاد، دانش آموزي و دانشجويي برگزار مي شود كه در بخش آزاد شرط سني وجود ندارد. در بخش دانش آموزي اين جشنواره دانش آموزان متوسطه و پيش دانشگاهي اين استان و در بخش دانشگاهي، دانشگاه هاي بيرجند، پيام نورو آزاد بيرجند شركت كرده اند.





محمد اربابي افزود‌: 112 طرح از بخش ها و شهرستان هاي خراسان جنوبي به مركز رسيده است كه با يك داوري مقدماتي 64 طرح انتخاب و به مرحله داوري پاياني راه يافتند و از بين آنها 12 طرح به مرحله كشوري ارسال خواهند شد.





وي هدف از برگزاري اين جشنواره را تقويت روحيه پژوهشگري توام با خلاقيت و ابتكار جوانان عنوان كرد و گفت : اگر فارغ التحصلان از قدرت خلاقيت بالا برخودار باشند مي توانند اندوخته هاي علمي را با ابتكار و خلاقيت در موقعيت هاي جديد به كار گيرند و در آينده نه چندان دور مشكل بي كاري خراسان جنوبي را حل كنند.





اربابي اضافه كرد : امروز ما منابع مالي كم نداريم بلكه با كمبود كار آفرين خلاق مواجه هستيم كه در اين جشنواره سعي بر اين است كه تكنيك هاي خلاق را آموزش دهيم.



وي گفت: 32 ميليون ريال اعتبار براي اين دوره از جشنواره جوان خوارزمي خراسان جنوبي تخصيص يافته كه سرانه هر دانش آموز به طور متوسط 1000 ريال است.