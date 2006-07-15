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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۳۶

از امروز به مدت دو هفته ؛

پكا ده هزار عنوان كتاب با تخفيف عرضه مي كند

پكا ده هزار عنوان كتاب با تخفيف عرضه مي كند

شركت پخش كتاب ايران از امروز به مدت دو هفته با برپايي نمايشگاه كتاب ، ده هزار عنوان از كتابهاي موجود اين شركت را عرضه مي كند .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، نمايشگاه كتاب شركت سهامي پخش كتاب ايران؛ "پكا " از امروز در محل فروشگاه اين شركت برگزار مي شود.

مديرعامل شركت پكا در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر در اين باره گفت : با شروع فصل تابستان و ركودي كه در بازار كتاب حاكم مي شود به اين فكر افتاديم كه به بهانه اي مردم را به كتابفروشي ها بياوريم و به اين ترتيب نمايشگاه كتاب را با كتابهاي سالهاي قبل كه در انبار شركت موجود بود ، طراحي كرديم . 

شعباني درباره زمان برگزاري اين نمايشگاه افزود : فروش كتاب پكا از ساعت 10 صبح امروز آغاز شده و به مدت دو هفته - تا روز پنج شنبه 5 مرداد - ادامه خواهد داشت و مردم مي توانند هر روز از ساعت 9 تا 8 شب به فروشگاه پكا واقع در خيابان فلسطين نرسيده به خيابان انقلاب مراجعه و كتابهاي مورد نظر خود را با قميت پايين خريداري كنند.

مدير نشر دف در ادامه خاطرنشان كرد : در اين حراجي كتابها  10 هزار عنوان كتاب از 800 ناشر شامل كتابهاي قديمي و جديد پكا با تخفيف 10 تا 30 درصد بهاي پشت جلد كتابها به معرض فروش گذاشته مي شود .

اين نمايشگاه با هماهنگي اتحاديه ناشران وكتابفروشان تهران و پكا برگزار مي شود . كتابهاي عرضه شده از موضوعات متنوعي مانند : ادبيات ، علوم انساني ، علوم اجتماعي ، كودك و نوجوان ، كتابهاي دانشگاهي ، متوسطه و آموزشي برخوردار است . 

کد مطلب 352783

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