پكا ده هزار عنوان كتاب با تخفيف عرضه مي كند

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، نمايشگاه كتاب شركت سهامي پخش كتاب ايران؛ "پكا " از امروز در محل فروشگاه اين شركت برگزار مي شود.

مديرعامل شركت پكا در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر در اين باره گفت : با شروع فصل تابستان و ركودي كه در بازار كتاب حاكم مي شود به اين فكر افتاديم كه به بهانه اي مردم را به كتابفروشي ها بياوريم و به اين ترتيب نمايشگاه كتاب را با كتابهاي سالهاي قبل كه در انبار شركت موجود بود ، طراحي كرديم .

شعباني درباره زمان برگزاري اين نمايشگاه افزود : فروش كتاب پكا از ساعت 10 صبح امروز آغاز شده و به مدت دو هفته - تا روز پنج شنبه 5 مرداد - ادامه خواهد داشت و مردم مي توانند هر روز از ساعت 9 تا 8 شب به فروشگاه پكا واقع در خيابان فلسطين نرسيده به خيابان انقلاب مراجعه و كتابهاي مورد نظر خود را با قميت پايين خريداري كنند.

مدير نشر دف در ادامه خاطرنشان كرد : در اين حراجي كتابها 10 هزار عنوان كتاب از 800 ناشر شامل كتابهاي قديمي و جديد پكا با تخفيف 10 تا 30 درصد بهاي پشت جلد كتابها به معرض فروش گذاشته مي شود .

اين نمايشگاه با هماهنگي اتحاديه ناشران وكتابفروشان تهران و پكا برگزار مي شود . كتابهاي عرضه شده از موضوعات متنوعي مانند : ادبيات ، علوم انساني ، علوم اجتماعي ، كودك و نوجوان ، كتابهاي دانشگاهي ، متوسطه و آموزشي برخوردار است .