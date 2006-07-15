كتاب "خداي بشارتها" منتشر شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع اينترنتي، بسياري از افرادي كه انجيل را مطالعه مي كنند درباره دكترين وعده هاي خداوند با بشر ابراز تعجب مي كنند، در صورتي كه شناخت و درك اهميت اين وعده و نقش آن در از بين بردن شكاف ميان گناهكار و رستگار بسيار اهميت دارد.

علماي انجيل اين اهميت را به درك الهياتي وعده هاي خداوند نسبت مي دهند كه درك اين بخش از الهايت مسيحي مي تواند آموزه هاي متنوع كتاب مقدس را يكي كرده، عهد قديم و جديد را به عنوان يك روايت به هم مرتبط و معنا را در رابطه فرد با خدا غني جلوه دهد.

هر فرد مسيحي مؤمني، چه با اين نوع الهيات آشنا باشد و چه نباشد بايد اهميت اين وعده ها را درك كند.

كتاب وعده هاي خدا، الهيات وعده هاي خداوند را تبيين مي كند تا مخاطب بتواند به مركز الهيات مسيحيت كه همان دانستن و احترام گذاشتن به خالق بوده پي ببرد.

از زمان دوران نوشته شدن انجيل وعده ها همواره بخشي از زندگي روزمره بوده است. در زندگي روزانه با وعده ها، توافقها يا ميثاقها رو به رو مي شويم، اما آنها را چگونه مي توان وارد دين و قرائت كتاب مقدس كرد. نويسنده اين اثر پيچيدگي مفاهيم اصلي شرط خدا با بشر را توضيح داده و نشان مي دهد كه اين وعده ها ساختار سازماني مهمي را براي متن كتاب مقدس فراهم مي كند. اين وعده ها همچنين بافتي را در اختيار مخاطب مي گذارد تا نداها و پيامهاي داستانهاي انجيلي را درك كند.