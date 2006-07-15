قائمشهر فاقد پايگاه انتقال خون است

رئيس پايگاه انتقال خون قائمشهر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري افزود: تراكم جمعيت بالاي شهرستان، مصرف بالاي خون به علت وجود 500 بيمار خاص ، زير پوشش قرار دادن شهرستان هاي سوادكوه و جويبار ، فرهنگ بالاي اهداي خون در اين منطقه و موقعيت سوق الجيشي قائمشهر كه شاهراه محورهاي هراز و سوادكوه و وجود تصادفات زياد و نياز به خون براي مصدومين جاده اي است ، از دلايل ديگر نياز به ايجاد و احداث پايگاه انتقال خون در اين شهرستان است.

مينا فولادي تصريح كرد: كار خون گيري در اين شهرستان در كانتينر و با تجهيزات اندك انجام مي شود و اين امكان جوابگوي تعداد زياد اهدا كنندگان خون كه 80 درصد قائمشهر را اهدا كنندگان مستمر خون تشكيل مي دهند ، نيست.

وي خاطر نشان كرد: 30 ميليون تومان براي احداث پايگاه انتقال خون از مديريت و برنامه ريزي و بودجه استان مازندران داريم اما بودجه براي خريد زمين نداريم.

رئيس پايگاه انتقال خون قائم شهر ، مقدار زمين مورد نياز براي ايجاد پايگاه انتقال خون در اين شهرستان را 500 متر مربع عنوان كرد و گفت: اين بستگي به موقعيت مكاني زمين مورد نظر و اهدا كننده زمين دارد.