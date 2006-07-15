همايش بين المللي "معنويت فردي" برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع اينترنتي، چهارمين همايش بين المللي معنويت فردي دانشگاهيان، محققان، آموزگاران ، دانشجويان و سياستگذاران كشورهاي مختلف را به منظور تبادل آخرين دستاوردهاي فكري و انديشه اي، براي پيشگيري، درمان و بهبود اعتياد با تأكيد بر نقش معنا و معنويت گردهم مي آورد.

علاوه بر سخنرانيهاي اصلي و سخنرانهاي مدعو كارگاه ها، جلسات ارائه مقاله و مجالي براي گفتگوي حاضرين از برنامه هاي اين همايش اعلام شده است .

اين همايش محفل بين المللي و ميان رشته اي را براي قشر وسيعي از مخاطبان چون ، روانشناسان، مشاوران، پزشكان، پرستاران، مددكاران اجتماعي و حتي خانواده معتادان فراهم مي كند.

آخرين نتايج تحقيقي درباره نقش معنويت در درمان و بهبودي اعتياد؛ رويكردهاي معنا محور براي مشاوره اعتياد؛ ارزيابي براساس شواهد؛ چشم اندازهاي مختلف بر معنويت درمشاوره به معتاد؛ ادغام معنويت و علم در درك اعتياد؛ ارتباط دوجانبه ميان احساسات مثبت و جستجوي معنا از محورهايي است كه طي اين همايش سه روزه مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

اين همايش از سوي شبكه بين المللي معناي فردي، انجمن بين المللي روانشناسي وجودي و روان درماني برگزار مي شود.



