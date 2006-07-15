"امنيت انرژي" مفهومي چند وجهي در ديدگاههاي طرفهاي ذي نفع

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين تحليل با اشاره به روسيه ، آمريكا و عربستان سعودي به عنوان اولين، دومين و سومين توليد كننده انرژي در جهان و همچنين روسيه به عنوان اولين صادر كننده و آمريكا و اروپا به عنوان اولين و دومين مصرف كننده انرژي در جهان آمده است : اين تصادفي نيست كه ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه، "امنيت انرژي" را به عنوان مهمترين مسئله در نشست سران گروه هشت مطرح كرده است.

"گراهام آليسون" مدير مركز علوم و امور بين الملل "بلفر" در دانشكده دولت كندي در دانشگاه هارواد در اين تحليل مي نويسد: در نشست اخير سنت پترزبورگ به طور قابل ملاحظه اي نقاط قوت روسيه و نقاط ضعف ديگر طرفها مطرح و نمود پيدا خواهد كرد و اختلافات در بين طرفها پديدارخواهد شد.

هرالد تريبيون با اشاره به مفهوم چند وجهي امنيت انرژي از ديدگاههاي مختلف مي نويسد: زماني كه مصرف كنندگان درباره امنيت انرژي گفتگو مي كنند، منظور آنها تامين انرژي به صورت آزاد و پايدار و به بهاي پايين است و آنها از روسيه و عربستان مي خواهند تا فوراً براي كاهش قيمتها، توليد نفت خود را افزايش دهند و از روسيه خواهند خواست تا از انرژي به عنوان حربه اي سياسي استفاده نكند.

اما بر اساس اين تحليل، امنيت انرژي در ديدگاه توليد كنندگان مفهومي ديگر خواهد داشت و آن اصولاً مربوط به امنيت تقاضاست و از چشم انداز آنها قيمت بالا برابر با درآمد بيشتر و ذخاير ارزشمند است. آنها نگران سرمايه گذاري بيش از حد در ظرفيت جديد هستند كه مي تواند سبب كاهش قيمت ها شود همانگونه كه در دهه 1990 چنين روندي را سبب شد.

به گزارش مهر، به نوشته اين روزنامه ، روسيه به عنوان يك فروشنده سوخت و به منظور دلسرد كردن مصرف كنندگان براي جستجوي سوخت جايگزين خواهان آن است تا به عنوان يك تامين كننده قابل اعتماد سوخت شناخته شود، اما براي اين منظور اين كشور مي تواند وابستگي هايي را ، به شيوه اي كه اهرمهاي سياسي بالقوه اي ايجاد مي كند خلق نمايد.

در پايان گراهام آليسون در اين تحليل مي نويسد: بهترين نتيجه براي اين نشست، تاكيد بر اهميت انرژي هسته اي است و به عقيده وي ، توافق هسته اي غير نظامي روسيه و آمريكا براي تامين انرژي هسته اي براي ساير كشورهاي جهان مي تواند آنها را از پيگيري غني سازي در كشورهاي خود منصرف كند و خطرات اتمي شدن را نيز از بين ببرد.



رهبران هشت كشور صنعتي بزرگ جهان از امروز شنبه در سنت پترزبورگ روسيه گردهم مي آيند تا مسائل مهم بين المللي از جمله تحولات خاورميانه، موضوع هسته اي ايران، بحران هسته اي و موشكي كره شمالي، امنيت انرژي و مسئله جنجال برانگيزي مانند وضعيت دمكراسي در روسيه و ... را مورد بحث وتبادل نظر قرار دهند.