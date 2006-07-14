آفريقاي جنوبي در اجلاس گروه هشت سعي در حل مساله هسته اي ايران خواهد داشت

به گزارش خبرگزاري "مهر وزير امور خارجه‌ آفريقاي جنوبي با وزير امور خارجه كشورمان درباره‌ مسايل دو‌جانبه و برنامه صلح‌ آميز هسته اي بحث و تبادل نظر كردند.

منوچهر متكي وزير امور خارجه‌ در اين ديدار با اشاره به نتايج مثبت رايزني‌هاي دو كشور در ارتباط با تحولات روابط دو‌جانبه و برنامه‌هاي صلح ‌آميز اتمي اظهار داشت: رايزني‌هاي مقامات دو كشور در ارتباط با مسايل مورد علاقه همواره چشم ‌اندازهاي جديدي فراروي دو كشور مي‌ گشايد.

وي يادآور شد: اجلاس قبلي تروئيكاي غير‌متعهدها شامل سه كشور آفريقاي جنوبي، كوبا، مالزي با ايران نتايج سازنده‌ اي در بر داشت و ما آمادگي داريم زمينه گفت‌ وگوهاي تروئيكا را گسترش دهيم.

متكي نتايج كميسيون مشترك دو كشور را سازنده قلمداد كرد و گفت: ما اعتقاد داريم با تقويت مناسبات دو كشور در زمينه‌هاي انرژي، گاز، همكاري‌هاي مخابراتي و پروژه اپراتور دوم و همكاري‌ هاي پزشكي مي‌توانيم با برداشتن موانع، پتانسيل‌هاي مناسبات دو كشور را به مرحله جديدي برسانيم.

متكي با اشاره به نتايج مذاكرات ايران با اتحاديه‌ اروپا و خاوير سولانا، مسئول سياست خارجي اتحاديه‌ اروپا در خصوص بسته‌ پيشنهادي اظهار داشت: حمايت از چارچوب و فضاي مثبت مذاكرات جاري با مسئول سياست خارجي اروپا بدون پيش شرط و بدون تعطيلي مي‌ تواند زمينه‌هاي تقويت فرآيند مذاكرات را درچارچوب متوازن و عادلانه فراهم سازد.

وزير امور خارجه كشورمان با تاكيد بر اينكه با برخورد يك جانبه و سخت‌ گيرانه از يك طرف نمي ‌توان نتايج مفيدي حاصل كرد، اظهار داشت: اگر تصميم بدي گرفته شود، يك طرف ضرر نمي‌كند. ما اعتقاد داريم آرامش، صبر و تقويت فضاي موجود مذاكرات مي‌تواند زمينه‌هاي سازنده را تقويت سازد. ما در حال بررسي پاسخ جامع الاطراف هستيم. با ابهام‌ زدايي مي ‌توان نتايج مرضي‌ الطرفين را به دست آورد.

متكي با تاكيد بر اهداف صلح‌ آميز اتمي كشورمان اظهار داشت: ايران هيچ انحرافي از برنامه‌هاي صلح‌آميز خويش نداشته و آمادگي دارد در چارچوب مقررات آژانس تعهدات خويش را به طور مسوولانه اجرا نمايد. اين امر در پرتو تحقق پذيرش حق ايران در ارتباط با غني‌ سازي ميسر خواهد بود.

وزير امور خارجه‌ كشورمان با تشريح زمينه ‌هاي ظرفيت‌هاي جديد مناسبات اظهار داشت: همكاري ‌هاي پزشكي و فراهم شدن خدمات اعزام پزشكان متخصص ايراني به آفريقاي جنوبي و همكاري‌هاي شركت‌ها در خصوص انرژي ميان دو كشور پيشرفت ‌هاي خوبي داشته است.

متكي در خصوص عراق به نتايج اجلاس وزراي خارجه‌ همسايگان عراق در تهران اشاره كرد و گفت: اجلاس وزراي خارجه همسايگان عراق در تهران نتايج خوبي در حمايت از دولت دايم عراق و برقراري امنيت و ثبات داشته است.

متكي همچنين با تشريح تحولات افغانستان و همكاري‌ هاي ايران براي كمك به مردم و دولت افغانستان اظهار داشت: همكاري‌ هاي ايران در قالب‌هاي دو جانبه و سه جانبه، منطقه‌يي و بين المللي همواره سازنده و موثر بوده است. اجلاس سه جانبه ايران، پاكستان، افغانستان در حاشيه كنفرانس كشورهاي اسلامي در باكو آثار و نتايج خوبي در برقراري صلح و امنيت داشته است.

وزير امور خارجه كشورمان همچنين با حمايت از همكاري‌هاي دو كشور در عرصه آفريقا اظهار داشت: ايران آمادگي دارد در چارچوب گسترش همكاري‌ها با نپاد (برنامه نوين مشاركت و تقويت آفريقا) و همكاري‌ جنوبي - جنوب، آسيايي - آفريقايي اين همكاري‌ها را تقويت كند. تهران از ابتكارهاي آفريقاي جنوبي براي برقراري صلح و ثبات در آفريقا حمايت مي‌كند.

متكي در خصوص تحولات فلسطين و چالش آفريني رژيم صهيونيستي نيز گفت: هدف قرار دادن مردم بي ‌گناه فلسطين و لبنان توسط ماشين جنگي رژيم صهيونيستي با به كارگيري شيوه‌هاي وحشيانه و سبعانه نمي ‌تواند اراده‌ مردم مظلوم براي تحقق خواست مشروع خويش براي آزادي اسرايشان را سركوب كند.

دلاميني زوما، وزير امور خارجه‌ آفريقاي جنوبي نيز با ارزيابي مثبت از گفت‌ وگوهاي ميان دو طرف در چارچوب كميسيون مشترك دو كشور اظهار داشت: ما خرسنديم كه همكاري ‌هاي في ما بين همواره رو به جلو و درحال تقويت است. اميدواريم با تقويت مناسبات و مراودات بين شركت‌هاي دو كشور بتوانيم با برگزاري كميسيون مشترك در ماه آينده ميلادي زمينه‌ هاي همكاري‌ هاي سه جانبه را فراهم سازيم.

وزير امور خارجه‌ آفريقاي جنوبي با اشاره به مشاركت آفريقاي جنوبي در اجلاس هشت كشور صنعتي در سن‌پترزبورگ اظهار داشت: آفريقاي جنوبي به همراه چهار تن از روساي كشورهاي آمريكاي لاتين و آسيا مي ‌تواند در چارچوب رايزني‌ها و مباحث آن اجلاس موثر باشد و راه‌هاي سازنده و رويكردهاي جديدي براي برون‌ رفت برنامه‌ صلح ‌آميز اتمي ايران فراهم سازد.

زوما با ارزيابي مذاكرات جاري ايران و اروپا همكاري‌ هاي ايران با آژانس بين‌ المللي انرژي اتمي اظهار داشت: مذاكرات جاري و همكاري‌هاي ايران با آژانس مثبت بوده و ما اعتقاد داريم تقويت همكاري ‌هاي تهران با آژانس و استمرار مذاكرات براي نيل به ساز و كارهاي مناسب، راه‌حل منطقي بحران است.

وزير امور خارجه‌ آفريقا همچنين در خصوص تحولات فلسطين اظهار داشت: ما نگران هدف قرار دادن مردم بي‌گناه فلسطين هستيم. ما از اراده‌ي مردم فلسطين در انتخابات تعيين حكومت دموكراتيك فلسطين حمايت مي‌كنيم و از سازمان ملل مي‌خواهيم در انجام مسووليت‌هايش در كنترل بحران تلاش موثر و جدي به عمل آورد.

طرفين همچنين در خصوص همكاري‌هاي بين‌المللي و مكانيسم‌ هاي فعال ‌سازي رايزني دو كشور در اجلاس غير‌متعهدها، اتحاديه آفريقا و حاشيه اقيانوس هند و شوراي حقوق بشر بحث و تبادل نظر كردند و نقطه نظرهاي مشتركي را در خصوص مسائل ذكر شده داشتند.