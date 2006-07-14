مساجد نقش مهمي در گسترش و ارتقاء انديشه توحيدي دارند / مسجد جلوه اي از قدرت مسلمانان در حفظ وحدت است

مساجد نقش مؤثري در رشد فرهنگي و معنوي جامعه دارند



حجت الاسلام علي اكبر عزيزخاني رئيس سازمان تبليغات اسلامي قزوين با تأكيد بر نقش مهم مساجد، گفت: مساجد نقش مؤثري در ارائه آگاهيهاي لازم و اطلاع رساني به مردم را به عهده دارند، با بهره و استفاده از اين مكان مقدس مي توان فضايي مناسب در راستاي اهداف جامعه ايجاد كرد.



حجت الاسلام عزيزخاني تصريح كرد: با توجه به اينكه مسجد مكاني مقدس به شمار مي رود، به عنوان نهادي اجتماعي كاركردهاي بسياري در عرصه هاي مختلفي چون مسائل سياسي، اجتماعي، ديني، فرهنگي و تربيتي در جامعه دارد.



وي گفت: اين مراكز بايد مورد توجه قرار گيرند تا جذابيتهاي بسياري را براي همه مردم به ويژه براي جوانان ايفا كند، در واقع اگر نيازهاي علمي و فكري جوانان در مساجد فراهم شود تأثير بسيار مثبت فرهنگي و ديني در جامعه به دنبال دارند، از سوي ديگر فراهم آوردن بسترهاي مناسب، همگام با جهت گيريهاي جوانان با بيان احكام، قرائت قرآن، نماز جماعت منجر به تغذيه فكري، ديني، روحي و معنوي جوانان مي شود.

مسجد پايگاهي براي ارتقاء دانش عمومي است



حجت الاسلام مهدي عرب پور رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كرمان نيز اظهار داشت: پيامبر اكرم(ص) بعد از هجرت از مكه به مدينه منوره مسجد را بنا كرد و اين مركز به عنوان يكي از پايگاههاي اصلي و اساسي براي توسعه و گسترش فرهنگ ديني در جامعه به شمار مي رود.



حجت الاسلام مهدي عرب پور با بيان اينكه بناي مساجد بناي تقويت تقوا در جامعه است، تصريح كرد: تقويت تقوا همان ارتقاء سطح دانش و بينش ديني مردم است و در سايه بينش ديني، فرهنگ شكل مي گيرد.



رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كرمان با تأكيد بر اينكه مساجد از صدر اسلام تاكنون نقش عمده اي در سازندگي جامعه و ارتقاء معنويت بر عهده داشته اند، گفت: به عنوان نمونه مساجد طي ادوار گذشته در مبارزات سياسي و حركتهاي اجتماعي، همچنين در دوران پيروزي انقلاب اسلامي ايران بسيار تأثيرگذار بوده اند .



مساجد نقش مهمي در گسترش و ارتقاء انديشه توحيدي دارند



حجت الاسلام علي نعمت الهي رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر اظهار داشت: مسجد به عنوان پايگاه مهم و اساسي در فرهنگ ديني از ديرباز نقش بسيار مهم و اساسي در راستاي ارتقاء فرهنگ ديني در جامعه داشته است.



رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر بر نقش آفريني مهم مسجد تأكيد و ياد آور شد: مسجد در طول تاريخ نقش مهمي در شكل گيري جامعه داشته و انديشه توحيدي و ديني در واقع سرچشمه صدور آن بعد از اسلام در مسجد بوده است.



وي گفت: امروزه مسجد جايگاه خود را نيز حفظ كرده و رمز قوام و ماندگاري مساجد با نگاهي فرهنگي ديني بر اساس حضور و وجود روحانيون شكل مي گيرد. مساجد نه تنها به عنوان پايگاههايي براي رفع مشكلات مردم حائز اهميت هستند، بلكه در بسط و گسترش مسائل ديني و فرهنگي جامعه نيز سازنده به شمار مي روند .

مسجد جلوه اي از قدرت مسلمانان در حفظ وحدت است

حجت الاسلام موسوي اطهر رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كهكيلويه و بويراحمد با اشاره به اينكه مسجد در دين مبين اسلام پايگاه مذهبي و مردمي است، اظهار داشت: مسجد از زمان ظهور اسلام، قبل و در طول انقلاب اسلامي ايران جايگاه بسيار مهمي داشته است.



حجت الاسلام موسوي اطهر با تأكيد بر اينكه مسجد مي تواند به عنوان بزرگترين پايگاه براي مردم مسلمان ايفاي نقش كند، ياد آور شد: برخي از تصميم گيريهاي مردم در مساجد صورت مي گيرد و علاوه بر اين مسجد با دارا بودن كاركرد عبادي مسلمانان و انجام مناسك مذهبي فردي و گروهي منجر به تقويت همبستگي مردم مي شود.



وي با اشاره به اينكه حضور مستمر در مسجد از مزيتهاي بسياري برخوردار است، گفت: انساني كه به مسجد مي رود علم و دانشي نو مي آموزد، فهم و دركي بالا از قرآن به دست آورده، رحمت خدا نصيب او شده، گمراه نمي شود و ترك گناه، خشيت و خداترسي در او زياد مي شود .

مسجد عاليترين مكان براي عبوديت و حفظ وحدت است



حجت الاسلام بهشتي نژاد رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان اصفهان گفت: مسجد نماد و تجلي عاليترين مكان براي عبوديت، وحدت، ايمان، دستيابي به بهترين دوستان، آشنايي با احكام الهي و چارچوبي براي تبيين مسائل اسلام است.



حجت الاسلام بهشتي نژاد با بيان اينكه اسلام براي مساجد اهميت بسياري قائل است، ياد آور شد: اگر به كميت و تعداد مساجد در جهان اسلام به ويژه ايران اسلامي توجه شود و با تصميمانت مدبرانه و قاعده مند ديني، در چارچوبي كه اولياء و ائمه معصومين داشتند، همان رويكردها و كاركردها را خواهد داشت.



رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان اصفهان تصريح كرد: اگر مساجد بتوانند كاركرد منظم و قاعده مند خود را با مديريت مدبرانه و حكيمانه روحاني مسجد ايفا كند، اين مسجد بديل و رغيبي در تأثير گذاري ديني، فرهنگي و معنوي جامعه نخواهد داشت. بايد از گذشته ها و نقش پررنگ مساجد درس گرفت كه در آغاز انقلاب چه آثار درخشان و تأثيرات مهمي را در پيشبرد انقلاب، تربيت جوانان برومند، تقويت پايگاههاي مذهبي و تشكلهاي ديني داشتند .