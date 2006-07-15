كامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج اظهار داشت : 20 هزار ميليارد ريال بودجه براي تشكيل بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادي به استان تهران تعلق گرفته است اما تاكنون تنها 120 ميليارد ريال از اين اعتبارات جذب شده است .

وي افزود: از ابتداي آغاز طرح تشكيل بنگاه‌هاي زود بازده اقتصادي تاكنون سه هزار و 600 طرح به بانك هاي عامل ارائه شده اما تنها 250 طرح تائيد شده و بقيه طرح ها بلا تكليف مانده است .

دانشجو خاطر نشان كرد : بانك هاي عامل موظفند ظرف 40 تا 45 روز علت عدم تائيد و ساير طرح ها را اعلام كنند تا نسبت به رفع مشكلات آنها اقدام شود اما تاكنون از مجموع سه هزار و 500 طرح تاييد نشده سه طرح به طور كلي رد شده است .

استاندار تهران بانك هاي عامل ، اداره كل تعاون ، صنايع و معادن ، جهاد كشاورزي و ساير ادارات كل را عامل اصلي عدم جذب اعتبارات اعلام و تصريح كرد : ادارات ذيربط به خصوص بانك ها بايد فعاليت خود را در جذب اين اعتبارات بيشتر كنند و هفته اي دوبار گزارش كار خود را از طريق فرمانداري ها به استانداري تهران اعلام كنند.

وي اظهار اميدواري كرد : با تقويت تيم كارشناسي بانك ها و تيم استان ، ظرف دو تا سه ماه آينده ، اعطاي تسهيلات بانكي شيوه و شتاب مطلوب‌تري پيدا كنند و استان تهران در اين زمينه جزء سه استان اول كشور شود.