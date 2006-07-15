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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۲۹

استاندار تهران در گفتگو با"مهر":

طرح تشكيل بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده در تهران با شكست مواجه شد

طرح تشكيل بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده در تهران با شكست مواجه شد

استاندار تهران با پذيرش شكست طرح تشكيل بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده در اين استان ،گفت: استان تهران در جذب اعتبارات به منظور تشكيل اين نوع بنگاه‌ها، رتبه آخر كشور را به خود اختصاص داد.

كامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج اظهار داشت : 20 هزار ميليارد ريال بودجه براي تشكيل بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادي به استان تهران تعلق گرفته است اما تاكنون تنها 120 ميليارد ريال از اين اعتبارات جذب شده است .

وي افزود: از ابتداي آغاز طرح تشكيل بنگاه‌هاي زود بازده اقتصادي تاكنون سه هزار و 600 طرح به بانك هاي عامل ارائه شده اما تنها 250 طرح تائيد شده و بقيه طرح ها بلا تكليف مانده است .

دانشجو خاطر نشان كرد : بانك هاي عامل موظفند ظرف 40 تا 45 روز علت عدم تائيد و ساير طرح ها را اعلام كنند تا نسبت به رفع مشكلات آنها اقدام شود اما تاكنون از مجموع سه هزار و 500 طرح تاييد نشده سه طرح به طور كلي رد شده است .

استاندار تهران بانك هاي عامل ، اداره كل تعاون ، صنايع و معادن ، جهاد كشاورزي و ساير ادارات كل را عامل اصلي عدم جذب اعتبارات اعلام و تصريح كرد : ادارات ذيربط به خصوص بانك ها بايد فعاليت خود را در جذب اين اعتبارات بيشتر كنند و هفته اي دوبار گزارش كار خود را از طريق فرمانداري ها به استانداري تهران اعلام كنند.

وي اظهار اميدواري كرد : با تقويت تيم كارشناسي بانك ها و تيم استان ، ظرف دو تا سه ماه آينده ، اعطاي تسهيلات بانكي شيوه و شتاب مطلوب‌تري پيدا كنند و استان تهران در اين زمينه جزء سه استان اول كشور شود.

کد مطلب 352852

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