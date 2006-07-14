براي يك نبرد تمام عيار با اسرائيل آماده ايم / ملت لبنان در مقابل تجاوزات اسرائيل مقاومت كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،دبيركل حزب الله لبنان امروز از جنگ تمام عيار عليه رژيم صهيونيستي خبر داد و تهديد كرد كه شهرهاي اسرائيلي تا عمق اين رژيم هدف حملات موشكي حزب الله قرار خواهد گرفت



وي در پيام راديويي پس از حملات هوايي ارتش رژيم اشغالگر قدس به محل اقامت وي در جنوب بيروت تهديد كرد علاوه بر شهر حيفا سومين شهر رژيم اسرائيل، ديگر شهرهاي اسرائيلي نيز از حملات تلافي جويانه رزمندگان حزب الله درامان نخواهند ماند.



وي خطاب به متجاوزان صهيونيست گفت : "شما جنگ تمام عياررا مي خواستيد و ما هم آماده چنين جنگي هستيم تا حيفا و ما بعد حيفا."



نصرالله خواستار مقاومت و وحدت ملت لبنان در مقابله با حملات رژيم صهيونيستي شد.



وي افزود:" ما در مقابل دو گزينه قرار داريم: يا تسليم شروطي كه دشمن مي خواهد با حمايت بين المللي و آمريكا و متاسفانه عربي، بر ما ديكته كند، شويم كه معنايش وارد شدن لبنان در عصر و دوران اسرائيلي است و يا اينكه مقاومت و ايستادگي كنيم و من بارديگر به شما مي گويم كه ما پيروز خواهيم شد."

پيام سيدحسن نصرالله پس از آن ايراد شد كه تلويزيون المنار اعلام كرد كه وي و خانواده وهمراهانش درحمله هوايي جنگنده هاي اسرائيلي هيچ آسيبي نديده اند.



تلويزيون رژيم اسرائيل اعلام كرد كه اين حمله با هدف ترور سيدحسن نصرالله انجام شد.