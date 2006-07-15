اعتراض مدافعان حقوق بشر در روسيه به بوش

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، در حالي كه روسيه تلاش مي كند فضايي به ظاهر آرام را براي برگزاري اجلاس سران هشت كشور صنعتي فراهم كند، هزاران تن از فعالان حقوق بشر و معترضين به سياست هاي جرج بوش در حالي كه براي برگزاري تظاهرات و اعتراض به محل اجلاس جي هشت روانه مي شدند، در سنت پترزبورگ دستگير شدند.

يكي از سخنگويان گروه معترضين كه خود را مكزيكي خواند، اعلام كرد: اعتراض كنندگان مخالف ورود بوش هستند و دسته دسته از نقاط مختلف به سنت پترزبورگ مي آيند تا اعتراض خود را اعلام كنند.

وي تاكيد كرد: غير از اعضاي گروهي كه در ميان تدابير شديد امنيتي دستگير شده اند، گروههاي بسيار زياد ديگر نيز در حال ورود به اين شهر هستند.

ولاديمير سولوويچيك يكي ديگر از اعضاي معترضين نيز به آسوشيتدپرس گفت: حدود 200 تن از معترضين نيز از سوي پليس مورد تعرض قرار گرفتند و اين در حالي است كه آنان فقط با سياست هاي غيرانساني مخالفت دارند.

گاردين نوشت: سال گذشته نيز در اجلاس جي هشت كه در انگليس برگزار شد، حداقل 180 نفر دستگير شدند.

اين روزنامه نوشت : جرج بوش از ترس تظاهركنندگان، شامي غيررسمي را با پوتين گذراند و در بدو ورود با چند گروه اجتماعي ديدار كرد تا وانمود كند كه واشنگتن طرفدار دموكراسي است.

بلر نيز امروز به روسيه مي رود تا فردا با پوتين ديدار كند.

اعتراض كنندگان به طور ويژه به بوش و بلر اعتراض دارند و تاكيد مي كنند با اينكه آنها خود ناقضان حقوق بشر هستند، حق ندارند براي كشورهاي ديگر تصميم گيري نمايند.

رهبران هشت كشور صنعتي بزرگ جهان از امروز شنبه در سنت پترزبورگ روسيه گردهم مي آيند تا مسائل مهم بين المللي از جمله تحولات خاورميانه، موضوع هسته اي ايران، بحران هسته اي و موشكي كره شمالي، امنيت انرژي و مسئله جنجال برانگيزي مانند وضعيت دمكراسي در روسيه و ... را مورد بحث وتبادل نظر قرار دهند.