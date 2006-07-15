امروز در تاريخ

هجرت علما و روحانيان به قم به عنوان اعتراض به مظفرالدين شاه (هجرت كبري ):





در چنين روزي در سال 1285 ه ش علماي برجسته تهران تصميم به مهاجرت كبري گرفتند . پس از هجرت صغراي روحانيان از جمله آيت الله طبا طبايي و آيت الله بهبهاني ومعترضين به سياست هاي مظفرالدين شاه به شهر ري و آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني ، شاه با خواست هاي آنان از جمله اجراي قوانين اسلام در سراسر كشور ، تاسيس عدالتخانه در همه شهر هاي كشور ، عزل مسيو نوز بلژيكي ، كم نكردن توماني دهشاهي از مواجب ومستمري ، عزل علاء الدوله از حكومت تهران و...موافقت كرد اما عين الدوله كه هرگز حاضر نبود تن به اجراي در خواست هاي مردم بدهد اين كار را به تعويق افكند تا ضمن ايجاد اختلاف در ميان صفوف رهبران و مردم ، بعضي از رو حانيان و ديگر شخصيت ها را زنداني يا تبعيد كند و به اين ترتيب غائله را بخواباند . از جمله كساني كه به دستور عين الدوله دستگير و تبعيد شدند ميرزا حسن رشديه و شيخ محمد واعظ بودند . باانتشار خبر دستگيري واعظ بسياري از مردم وطلاب با حمله به محل دستگيري وي ، او را آزاد كردند . در اين حال يكي از فرماندهان دستور شليك تير به مردم را داد كه در اين واقعه چند نفر زخمي شدند . پس از اين واقعه بود كه اعتراض مردم حالتي گسترده تر يافت و با ر ديگر در مسجد اجتماع كردند . اما چون ماموران به دستور عين الدوله سعي كردند مردم را به زور از مساجد بيرون كنند بار ديگر در چنين روزي در سال 1285 ه ش علما طي مهاجرتي كه بعدها به مهاجرت كبري معروف شد، تصميم به خروج از شهر و عزيمت به سوي قم را گرفتند .



شهادت سيد عبدالله بهبهاني :

درچنين روزي در سال 1289هجري شمسي سيّد عبدالله بهبهاني از روحانيون برجسته ايران و و از مبارزان عصر مشروطيت به درجه شهادت نايل آمد . آيت الله بهبهاني از جمله كساني بود كه به شدت با استبداد شاهي به مخالفت پرداخت . نخستين حركت ايشان در حوزه مبارزه با نظام ستمشاهي مظفر الدين شاه انجام هجرت صغري بود. س از هجرت صغرا ، ايشان و آيت الله طبا طبايي و برخي از روحانيان با ايجاد بر خي حركت هاي سياسي ريشه اي اعتراض خود را نسبت به سياست هاي مظفرالدين شاه و همچنين حمايت از حكومت قانون در كشور بيان كردند كه از آن جمله مي توان به هجرت كبري اشاره كرد .



تولد حاج ميرزا محمد فيض قمي :

در چنين روزي در سال 1370 ه ق حاج ميرزا محمد فيض قمي از علماي بر جسته در قم به دنيا آمد . وي در طول عمر پر بركت خويش دست به تربيت شاگردان بسياري زد . از ايشان آثار ي چند در حوزه علوم اسلامي به جاي مانده است .



روز ملي و انقلاب كبير فرانسه :





مردم فرانسه همه ساله چهاردهم ژوييه را جشن مي گيرند . در اين روز كه از آن به عنوان روز شكست زندان باستيل هم ياد مي شود گروههاي مختلف مردم فرانسه كه از ظلم شاه لويي شانزدهم و ملكه ماري آنتوانت به تنگ آمده بودند با حمله به زندان باستيل ، تمامي به بند كشيده شدگان حاضر در اين زندان را آزاد كردند . از اين روز به عنوان روز انقلاب مردم فرانسه و قانون خواهي آنان نيز ياد مي شود . براثر نظرات بسياري از فلاسفه سياسي آن دوران كه قدرت بسيار را موجبات فساد مي دانستند بسياري از مردم فرانسه زياده خواهي هاي شاهان فرانسوي را تنها با اعمال قوانين متعدد قابل كنترل فرض مي كردند . همه ساله چنين روزي در فرانسه به عنوان روز ملي تعطيل است .

تولد آندريا دل سارتو :

دل سارتو نقاش بزرگ ايتاليايي در چنين روزي در سال 1486 ديده به جهان گشود . مهترين اثر وي" ركولت ها" نام دارد .

تولد گوستاو كليمت :

گوستاو كليمت نقاش اطريشي در چنين روزي در سال 1862 ميلادي به دنيا آمد . از وي به عنوان نقاش هنر جديد ياد مي كنند .

تولد اون ويستر :

ويستر درچنين روز ي در سال 1869 به دنيا آمد . اين نويسنده آمريكايي ، رمان هاي بزرگي از خود به جا گذارده است كه از ميان آنها مي توان به "ويرجينيايي ها " اشاره كرد .

اسيپ زادكين :

زادكين در چنين روزي سال 1890 ديده به جهان گشود . او مجسمه ساز شهيري است كه مهمترين اثر وي "شهر ويران "نام دارد .

تولد فرانك ريموند ليويز :

ليويز منتقد ادبي انگلسان در چنين روزي در سال 1895 به دنيا آمد . مهمترين اثر او " فرهنگ ومحيط زيست "نام دارد .



سرنگوني حكومت سلطنتي در عراق :





درچنين روزي در سال 1958 ميلادي ، ژنرال عبدالكريم قاسم در عراق كودتا ي نظاي كرد و در نتيجه اين كودتا حكومت سلطنتي در اين كشور از ميان رخت بربست . دراكتبر سال 1952 موج اعتراض و مخالفتها براي برگزاري انتخابات مستقيم و كاهش اختيارات پادشاهي بالاگرفت. درسال 1958 عراق و اردن طي توافقنامه اي اتحاد فدرالي ميان دو كشور برقرار ساختند اما كودتاي نظامي به رهبري عبدالكريم قاسم به سقوط نظام پادشاهي منجر شد. درجريان اين كودتا ملك فيصل دوم، عبدالاله دايي فيصل دوم( نائب سلطنت) و نوري سعيد نخست وزير كشته شدند. پس از كودتا، اعلام برقراري نظام جمهوري و رياست جمهوري عبدالكريم قاسم شد.پس از كودتاي نظامي حزب بعث عليه عبدالكريم قاسم، در 8 فوريه 1963، عبدالسلام عارف رياست جمهوري را برعهده گرفت . سرهنگ عبدالسلام عارف با يك كودتاي خونين قدرت را درعراق بدست گرفت.

در اين كودتا دقايقى پيش از ساعت هشت بامداد روز جمعه هشتم فوريه 1963، چهار فروند هواپيماى متعلق به كودتاچيان وزارت دفاع ، مقر عبدالكريم قاسم ، نخست وزير را بمباران و بعد از چند ساعت موفق شدند حكومت قاسم را سرنگون كنند. بلافاصله عبدالسلام محمد عارف به مقام رياست جمهورى برگزيده شد و به درجه مارشالى ارتقا يافت و احمد حسن البكر به نخست وزيرى تعيين شد و شوراى رهبرى انقلاب تشكيل شد. در همين روز در سال 1963 ميلادي عبدالكريم قاسم نخست وزير عراق در سن 48 سالگي ترور شد . وي بين سالهاي 1956 تا 1963 نخست وزير اين كشور بود . در نوامبر همان سال اختلافات ميان رهبري حزب بعث عراق در گرفت .در اين زمان حسن البكر رياست جناح مخالف على صالح السعدى دبير كل وقت حزب بعث را كه در برابر ميشل عفلق دبير كل حزب ايستادگى مى كرد، به عهده داشت . حسن البكر بعد از كودتاى عبدالسلام عارف در هجدهم نوامبر 1963 از سمت نخست وزيرى بركنار و به عنوان جانشين رئيس جمهور كه يك سمت تشريفاتى بود برگزيده شد، ولى قبول نكرد. وى مدتى در دوران حكومت عبدالسلام عارف به همراه تعداد كثيرى از بعثى ها به اتهام تلاش براى براندازى رژيم زندانى شد. در سال 1965 بعد از طرد على صالح السعدى دبير كل حزب بعث از اين تشكيلات ، از سوى شوراى رهبرى حسن البكر به جاى وى منصوب گرديد. البكر پس از كشته شدن عبدالسلام عارف در يك سانحه هوايى و روى كار آمدن عبدالرحمن عارف ضعيف النفس و بى كفايت در آوريل 1966، فعاليت سياسى خود را به منظور به دست گرفتن قدرت گسترش داد. سرانجام حزب بعث در 17 ژوئيه 1968 با انجام يك كودتا، حكومت را در دست گرفت و حسن البكر را به عنوان رئيس جمهور و رئيس شوراى رهبرى انقلاب برگزيد و وى را به درجه مارشالى مفتخر گردانيد.



تولد ايرونيك استون :

اين نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1903 ميلادي ديده به جهان گشود ." عشق جاودانه است" عنوان بر جسته ترين اثر اوست .

ايزاك باشويس سينگر :

اين نويسنده يديش زبان در چنين روزي در سال 1904 به دنيا آمد . "دشمنان" عنوان مهمترين اثر اوست . وي در سال 1978 جايزه نوبل ادبي را به خود اختصاص داد .

تولد اينگمار برگمن :





اين فيلمساز بر جسته سوئدي در چنين روزي در سال 1918 به دنيا آمد . در غالب آثار وي رگه هايي از مفاهيم ديني و يا عرفاني ديده مي شود . بر خي از منتقدان درونمايه آثار او را به دليل نوع بكار گيري عناصر خاص به ياس فلسفي وي ربط مي دهند ."فرياد ها و نجواها" و "توت فرنگي هاي وحشي "عنوان مهمترين آثار اين فيلمساز بر جسته است .