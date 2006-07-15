جليل واقع طلب : قهرمانان حماسي ايران دستمايه آفرينش ادبي ما هستند





اين شاعرمعاصردرگفتگو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : متاسفانه آنچه كه به عنوان ادبيات ملي ازآن ياد مي شود ، با توجه به بي اعتنايي متوليان و مسئولان فرهنگي در دورانها و زمانهاي مختلف به فراموشي سپرده شده است . ما بايد ازآغازشعر فارسي و رودكي كه به عنوان " پدرشعرفارسي " معرفي شده تا دوران مشروطيت و از دوران مشروطيت تا به امروزرا مورد تحليل قرار بدهيم .

جليل واقع طلب ادامه داد : عده اي معتقدند كه شعرفارسي ازدوران رودكي آغازشده ، اما عده اي ازپژوهشگران ومحققين براين اعتقادند كه قبل ازسده سوم و چهارم و دوره اسلامي شعر وجود داشته است ، البته شعر مكتوب آنچنان حضور وافري نداشته اما آواهايي بودند كه مادران براي فرزندان خود مي خواندند و موضوع اين آواها زمينه اي را فراهم كرد كه پس از دستيابي به اسلام درايران ، مردم و هنرمندان ايراني آن را پذيرفتند .



وي تصريح كرد : درخصوص " ادبيات ملي " ، به ويژه شعردرادبيات ملي ، بايد كاملا دقيق باشيم و يك نكته مهم تر اينكه اوج شعر و ادب ملي دردوران حكيم ابوالقاسم فردوسي بوده و شعرفردوسي با توجه به كثرت اعداد از ابياتش كه درشاهنامه گنجانده شده ، اين تبحر و مهارت خاص را داشته كه ضمن حفظ ادبيات ملي به نكته هايي هم بپردازد وآن هم اين است كه علاقه و احساسات خود نسبت به قهرمانان شاهنامه را به صورت غير مستقيم ياد آورشده و اين نوع از ادبيات را ادبيات تقديس از پاكان مي دانيم .



اين شاعردرادامه اضافه كرد : دو بيت ازشعرفردوسي درجنگ رستم با اسفنديارذكرمي كنم كه دراين دو بيت يك دنيا معني و مفهوم را گنجانده و كاملا غير مستقيم ازاسفنديارانتقاد و ازرستم به نحو مطلوبي تقديركرده است : ببينم كه تا اسب اسفنديار / سوي آخور آيد همي بي سوار...



واقع طلب ياد آور شد : مي توان نتيجه گرفت كه نويسندگان و شاعران ملي ما به قهرمانان حماسي ايران علاقه مند بوده اند و علاقه مندي اين عزيزان باعث شده ادبيات ملي ايرانيان شكل بگيرد .

اين شاعر افزود : اهالي قلم و ادب كه مورد بي مهري قرارگرفته اند غيرقابل مقايسه با ديگركشورها هستند ، اهالي ورزش را در نظر بگيريد كه در مقايسه با اهالي كتاب ونويسندگان در چه جايگاهي قرار دارند ، اين تفاوت از زمين تا آسمان است ! انديشمندي درگيلان كه حدود 90 جلد كتاب نوشته و برخي ازاين كتابها در دانشگاه ها تدريس مي شود ، هيچكس حتي نامش را نمي داند ، اما يك بازيكن درجه چندم فوتبال و ... تا چه مقدار از شهرت و امكانات مالي برخوردار است ؟

جليل واقع طلب خاطرنشان كرد : متاسفانه درحال حاضرقدمي درحمايت ازهنرمندان برداشته نمي شود ، اگرهم بعضا كاري صورت گرفته ، بسيارناچيز است ، با اين وضعيت نمي توانيم اميدوار باشيم كه اهل قلم امروز هم مانند گذشته پيام هاي ارزشي ، معنوي و انساني را به بهترين وجه هنري و ادبي به جهان منتقل كنند .