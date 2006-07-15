عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

- انگليس و فرانسه از اتباع خود خواستند تا از سفر به لبنان خودداري كنند.

-"دومينيك دوويلپن"، نخست وزير فرانسه طي تماسي تلفني با "فواد سنيوره"، نخست وزيرلبنان، برحمايت پاريس از بيروت تاكيد كرد.

-"رجب طيب اردوغان"، نخست وزير تركيه، حملات رژيم صهيونيستي را به لبنان محكوم كرد.

- درحمله شب گذشته بالگرده هاي ارتش رژيم صهيونيستي به جنوب لبنان، يك زن و يك دختر لبناني زخمي شدند.

-"كاندوليزا رايس"، وزير امورخارجه آمريكا، به زودي به منظور شركت در نشست كشورهاي جنوب شرق آسيا به مالزي مي رود.

- صبح امروز بالگردهاي رژيم صهيونيستي به شهر صيدا و همچنين اطراف منزل "نبيه بري"، رئيس پارلمان لبنان حمله كردند.

- هيئتي از سازمان ملل متحد براي انجام مذاكراتي در مورد بحران خاورميانه درقاهره به سر مي برد و "عمرو موسي" دبيركل اتحاديه عرب درخلال ديدار با اين هيئت از شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواست تا مسئوليت هاي خود را به اجرا در آورد.

- روزگذشته مردم كويت و مغرب در اعلام همبستگي با لبنان دست به تظاهرات زدند.

- اجلاس گروه هشت امروز در سنت پترزبورگ روسيه آغاز به كار مي كند.