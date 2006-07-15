آرين منش: گزارش نهايي تحقيق و تفحص از وزارت ارشاد اين هفته در صحن علني مجلس قرائت مي شود

جواد آرين منش، در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت: تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يك حركت كلان بود كه در همه ابعاد وظايف ارشاد انجام شد و مدتها وقت كميسيون فرهنگي صرف انجام دقيق اين تحقيق شد.

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بعد از انتخاب اعضاي هيات تحقيق و تفحص بلافاصله 4 كميته امور اداري و مالي؛ فرهنگي و مطبوعاتي ، هنري و سينمايي و كميته حج و زيارت و اوقاف و امور خيريه تشكيل گرديد و كار جمع آوري اطلاعات از سوي اين كميته ها آغاز شد.

وي در ادامه به تشريح جزئيات گزارش هيات تحقيق و تفحص از وزارت ارشاد پرداخت و افزود: در مرحله نخست ارشاد دولت خاتمي در دوره هاي هفتم و هشتم را مورد ارزيابي قرار داديم.

رئيس هيات تحقيق و تفحص از وزارت ارشاد با تاكيد بر اينكه مسائل مورد تحقيق و تفحص به دوره دولت سابق بازمي گردد، تصريح كرد: عدم انطباق برنامه ها و شعارها و عملكرد با وظايف قانوني و سياست هاي نظام از اصلي ترين محورهاي تحقيق و تفحص مجلس از ارشاد بود.

نحوه تخصيص يارانه ها در حوزه سينما، نشر، فرهنگ و ...، صدور مجوز به كتابها، مسائل مربوط به خبرگزاري جمهوري اسلامي ، مساله سود سپرده مردم در سازمان حج و اوقاف،ابهامات در مسائل استخدامي از جمله مهمترين موضوعات تحقيق بود

اين عضو كميسيون فرهنگي در توضيح اين مساله، به حاكميت تساهل و تسامح و عدم نظارت بر نشر آثار مكتوب و انتشار هزاران كتاب مغاير با ضوابط نشر كتاب اشاره كرد و اشاعه ابتذال و روابط نامشروع، به سخره گرفتن اعتقادات ديني و اشاعه افكار سكولاريتي در كتاب هاي انتشار يافته را از ديگر مصاديق تخلف در اين حوزه دانست.

آرين منش تاكيد كرد: فقدان نظارت بر نمايشگاههاي كتاب و عرضه آثار خارجي و ترويج ابتذال و انديشه هاي الحادي و فرق ضاله نيز از تخلفات وزارت ارشاد در دولت اصلاحات بود.

رئيس هيات تحقيق و تفحص مجلس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، حيف و ميل بيت المال به ويژه در زمينه تخصيص يارانه كاغذ و توليدات سينمايي نامناسب كه مروج فرهنگ فمنيسم و تفكرات سكولاريستي بوده، استفاده ابزاري از زن، زير سوال بردن دفاع مقدس ، خانواده گريزي، پوچ گرايي و سياه نمايي از نظام جمهوري اسلامي ايران در فيلم ها را از ديگر تخلفاتي عنوان كرد كه هيات مذكور آنها را احراز كرده است.

نماينده مشهد گفت: در زمينه موسيقي نيز برگزاري كنسرت هاي مبتذل و عدم نظارت بر جشنواره هاي موسيقي از تخلفات بود كه وزارت ارشاد مرتكب آنها شده است.

بررسي عملكرد خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنها خبرگزاري دولت و تبديل آن به رسانه يك جناح خاص در دوره گذشته، عدم تحقق تكاليف برنامه سوم توسعه توسط وزارتخانه نيز از ديگر محورهاي تحقيق و تفحص مجلس بوده است.

حاكميت تساهل و تسامح و عدم نظارت بر نشر آثار مكتوب و انتشار هزاران كتاب مغاير با ضوابط نشر كتاب و اشاعه ابتذال و روابط نامشروع، به سخره گرفتن اعتقادات ديني و اشاعه افكار سكولاريتي در كتاب هاي انتشار يافته از مصاديق تخلف در وزارت ارشاد است

وي افزود: تحقيق و تفحص از ارشاد، حدود ده محور اصلي داشت كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از "نحوه تخصيص يارانه ها در حوزه سينما، نشر، فرهنگ و ...، صدور مجوز به كتابها، مسائل مربوط به خبرگزاري جمهوري اسلامي ، مساله سود سپرده مردم در سازمان حج و اوقاف،ابهامات در مسائل استخدامي.

آرين منش تصريح كرد: در اين تحقيق و تفحص، در طي مدت نسبتا طولاني مستندات قانوني بسيار فراواني جمع آوري شد.

رئيس هيات تحقيق و تفحص از وزارت ارشاد در پايان اين گفت و گو خاطر نشان كرد: گزارش نهايي اين هيات در كمسيون فرهنگي قرائت شد كه به تاييد اعضا رسيد و سپس به هيات رئيسه مجلس ارسال شد كه در اين هفته در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت خواهد شد.

گفتني است 50 نماينده مجلس، هفتم طرح تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ارائه كردند و در فروردين 1384، كميسيون فرهنگي آن را با اكثريت آراء به تصويب رساند، فعاليتهاي كميته تحقيق و تفحص از وزارت ارشاد در تير ماه همان سال آغازشد.