نامه دكتر حسين رزمجو به مدير شبكه چهار سيما ؛ به شدت به مخاطبان دانشگاهي و فكور نيازمنديم

اين چهره ماندگار زبان و ادبيات فارسي درگفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : در زمانه اي كه ما به شدت به مخاطبان دانشگاهي و فكور نيازمنديم ، پسنديده است كه براي توليد فكر و انديشه در قالب هايي چون كتاب ، نشريات و مجلات تصويري تلاش كنيم .
دكتر حسين رزمجو با اشاره به وقفه دو ماهه در پخش برنامه آفاق از شبكه چهارم سيماي جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد : نبايد خلائي كه از وقفه دو ماهه در پخش اين برنامه ، آن هم در شبكه چهار سيما كه از شبكه هاي پربار است ، ايجاد مي شود ، غافل بود ، برنامه اي نيز كه جايگزين آفاق شده ، علي رغم تلاش متصديان ، از تازگي چنداني برخوردار نيست و نمي تواند جاي خالي برنامه آفاق را پر كند .
استاد دانشگاه فردوسي مشهد با تقدير از سردبير برنامه آفاق ، يادآور شد : بخش قابل توجهي از موفقيت اين برنامه به سابقه فرهنگي و كوشش هاي مستمر دكتر محمود اسعدي بر مي گردد ، چرا كه وي خود اهل قلم است و تاكنون چندين جلد كتاب تاليفي و پژوهشي به جامعه كتابخوان عرضه كرده است .
دكتر رزمجو با اظهار اميدواري نسبت به راه اندازي و پخش مجدد برنامه آفاق ، خاطرنشان كرد : مصاحبه با استادان شناخته شده كشورهاي مسلمان ، به ويژه آسياي ميانه با جهت علمي و فرهنگي و اهتمام در راه اعتلا و معرفي فرهنگ و معارف اسلامي و تاريخ ايران و گسترش زبان و ادبيات فارسي ، از جنبه هاي قوي وارزشمندي بود كه در آفاق مطرح و پيگيري مي شد .
وي در پايان گفت : نامه اي با هدف تبيين در راه اندازي مجدد و تجديد نظر پيرامون برنامه " آفاق " به مدير محترم شبكه چهار سيما نوشته ام كه اميدوارم مورد توجه قرار گيرد .
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