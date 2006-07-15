نامه دكتر حسين رزمجو به مدير شبكه چهار سيما ؛ به شدت به مخاطبان دانشگاهي و فكور نيازمنديم

دكتر حسين رزمجو - استاد دانشگاه فردوسي مشهد ، گفت : معرفي و طرح ديدگاه هاي فرهيختگان و دانشمندان جهان اسلام در حوزه هاي ادب ، فلسفه ، دين و معارف و زبان و ادبيات فارسي بايد همواره در برنامه هاي بلند مدت فرهنگي ما ديده شود .