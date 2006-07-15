وزير امور خارجه كره جنوبي نامزد دبيركلي آتي سازمان ملل شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، بان كي مون كه پيش از اين نامزدي خود را به طور غير رسمي اعلام كرده بود، هم اكنون چهارمين نامزد رسمي اين پست است كه قرار است از ژانويه سال 2007 آغاز شود.

سه نامزد رسمي ديگر براي اين سمت سوراكيارت ساتيراتايي معاون نخست وزير تايلند، جايانتا داناپالا كارشناس خلع سلاح و مشاور دولت سريلانكا و ششي تارور معاون اطلاعات عمومي دبير كلي سازمان ملل از هند هستند.

البته ديپلماتها اعلام كردند در هفته هاي آينده نام هاي متعدد ديگري نيز به عنوان نامزدهاي رسمي اعلام خواهند شد.

سفير كره جنوبي در سازمان ملل اعلام كرد: در 37 سال گذشته ما خدمات بسيار خويي از وزير خارجه خود در زمينه مسائل بين المللي دريافت كرده ايم و وي از هر لحاظ براي اين پست آمادگي دارد.

دوره دبيركلي كوفي عنان دبيركل كنوني سازمان ملل در پايان سال جاري ميلادي پايان مي يابد و طبق اساسنامه سازمان ملل هم اكنون نوبت آسيا است كه دبيركل سازمان ملل ازان انتخاب شود.