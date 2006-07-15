12 درصد خانوارهاي ايراني زير خط فقر قرار دارند

مجيد يارمند در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اينكه شناسايي اقشار آسيب پذير و ضعيف در اكثر كشور هاي دنيا با دو روش استفاده از سيستم ماليات ها و ثبت در آمدها و سيستم تامين اجتماعي صورت مي گيرد، افزود: در حال حاضر اين دو روش در ايران به صورت كامل اجرا نمي شود اما اصولي ترين روش ها استفاده از اين دو سيستم است .

وي با اشاره به اينكه در كشورهايي كه اين دو روش را به كار نمي گيرند از روش مدد كاري استفاده مي شود، تصريح كرد : استفاده از پرسشنامه ‏ بررسي هاي كارشناسي معرفي افراد از طريق امور خيريه ها مساجد و افراد خير در اين روش به كار مي رود كه از طريق كميته امداد و سازمان بهزيستي و به روش مدد كاري صورت مي گيرد .

يارمند در خصوص اينكه در حال حاضر چند درصد مردم ايران زير خط فقر زندگي مي كنند، گفت : اگر بخواهيم بر اساس خانوارهايي كه تحت پوشش اين دو نهاد هستند، قضاوت كنيم يعني افراد تحت پوشش اين دو نهاد را فقرا بدانيم تقريبا 10 در صد خانوارهاي ايراني را شامل مي شود به عبارت ديگر اگر كل خانوارهاي كشور را 16 ميليون خانوار در نظر بگيريم 6/1دهم ميليون خانوار تحت پوشش اين دو نهاد هستند .

وي با ياد آوري اينكه از اطلاعات ساير واحدهاي خيريه و مردمي اطلاع دقيقي وجود ندارد، افزود : اگر اين افراد را نيز دو درصد در نظر بگيريم حدود 12 در صد خانوارهاي جامعه زير خط فقر زنگي مي كنند .

مدير كل دفتر امور رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خط فقر كشور را به چند گروه مطلق شديد و نسبي دسته بندي كرد و گفت : در حال حاضر حدود 5/1 در صد افراد جامعه در زير خط فقر شديد كه به آن خط گرسنگي مي گويند و زندگي و حيات افراد در آن به خطر مي افتد، قرار دارند.

وي گفت : مرجع رسمي اعلام خط فقر كشور وزارت رفاه است كه متاسفانه تاكنون اقدام رسمي در اين خصوص انجام نداده است .

يارمند با بيان اينكه 12 درصد جمعيت جامعه بالاي خط فقر مطلق زندگي مي كنند، افزود : در اين خط در هر شبانه روز بايد دو هزار تا دو هزار و 200 كيلو كالري به افراد انرژي برسد.

وي همچنين خط فقر نسبي را بالاتر از خط فقر شديد و مطلق دانست و گفت : اين خط بستگي به ميانگين وضعيت جامعه دارد و قراردادي است .

مدير كل دفتر امور رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اشاره به اينكه خط فقر كشور با كشور فرق مي كند، ادامه داد : برخي كشورها يك چهارم و برخي كشورها يك پنجم متوسط درآمد مردم يك كشور را خط فقر نسبي مي دانند كه با اين معيار دو دهك پايين جامعه جزو فقير ترين ها محسوب مي شوند.