به گزارش خبرگزاري "مهر"، فيلم سينمايي "كودك" به كارگرداني ژان پير و لوك داردن پس از گذراندن مرحله دوبله از سينما چهار پخش مي شود. اين دو برادر بلژيكي "كودك" را در سال 2005 بر اساس فيلمنامه اي از خودشان به مدت 90 دقيقه جلو دوربين بردند و فيلم در جشنواره كن سال گذشته برنده جايزه نخل طلا شد.

ژانر "كودك" درام و محصول مشترك فرانسه و بلژيك است. در اين فيلم سينمايي ژرمي رنيه، دبورا فرانسوا، ژرمي سگار، فابريتزيو رونجيونه و اوليويه گورمه به ايفاي نقش پرداخته اند. داستان اين فيلم در مورد زن و شوهر جواني است كه صاحب فرزندي مي شوند و پدر لاابالي و دزد او بدون در جريان گذاشتن همسرش تصميم مي گيرد كودك را بفروشد. مترجم اين فيلم شهرزاد ايزدي بنام است.

فيلم سينمائي "Serko" با ترجمه "خاكستري" به كارگرداني ژوئل فارژه فرانسوي با فيلمنامه اي از ميشل فسلر در سال 2006 ساخته شده و مدت آن 136 دقيقه است. در اين فيلم الكسي چادوف، ژاك گمبلين، مارينا كيم، لاريسا باتوروا، آنيا پتوشينووا و نيكلاي اسميرنف بازي مي كنند.

داستان فيلم "خاكستري" درباره جواني قزاق به نام ديميتري پچكوف است كه براي عدالتخواهي نزد امپراتور روسيه مي رود و در اين راه با مشكلات فراواني رو به رو مي شود و اسبش خاكستري او را همراهي مي كند. مترجم اين فيلم شاهده مهرجو است.