شيراك بار ديگر به خواسته افكار عمومي كشورش بي توجهي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تلگراف، ژاك شيراك در حالي كه تلاش مي كرد اعتراض هاي گسترده ماههاي اخير به دولت خود را ناديده بگيرد، خاطرنشان كرد: من حتي ممكن است براي دوره بعدي رياست جمهوري كانديد شوم، زيرا مصمم هستم مشكلات فرانسه را حل و فصل نمايم.

وي كه به مناسبت 14 ژوئيه روز ملي اين كشور سخن مي گفت و بيشتر مردم آن را آخرين حضور شيراك به عنوان رئيس جمهور در اين روز مي دانند، افزود: من در موقعيتي نيستم كه كناره گيري كنم، بلكه درست در شرايطي هستم كه مي خواهم حضور داشته باشم و عمل كنم.

رئيس جمهوري فرانسه در حالي كه هر سال در چنين روزي درباره مردم اين كشور سخن مي گفت، تاكيد كرد: هم اكنون در حال آمادگي براي سال آينده است تا بتواند بارديگر در سمت رياست جمهوري در فرانسه حضور يابد.

اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان در درون حزب ژاك شيراك از وي خواسته اند رياست جمهوري را كنار بگذارد و براي خود جانشين معرفي نمايد.

متحدين نيكلاي ساركوزي وزير كشور و رئيس حزب رياست جمهوري اميدوار هستند افكار عمومي در چرخشي ناگهاني از شيراك حمايت كنند.

اما اين در حالي است كه ساركوزي يكي از جانشينان احتمالي شيرك محسوب مي شود.