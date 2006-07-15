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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۴۱

وزير خارجه لبنان :

حزب الله اعراب را سربلند كرد / وزيران خارجه عرب براي توقف جنايات اسرائيل موضع جدي اتخاذ كنند

حزب الله اعراب را سربلند كرد / وزيران خارجه عرب براي توقف جنايات اسرائيل موضع جدي اتخاذ كنند

"فوزي صلوخ" وزير امور خارجه لبنان با ستايش از نقش مقاومت لبنان در آزادسازي اين كشور از مواضع برخي كشورهاي عربي در قبال حزب الله و مقاومت لبنان انتقاد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه "القدس العربي" چاپ لندن، وزير امورخارجه لبنان با انتقاد ازمواضع برخي كشورهاي عرب در قبال حزب الله لبنان تاكيد كرد كه حزب الله تنها در خدمت مسائل جهان عرب است.

وي خاطرنشان كرد: حزب الله ومقاومت لبنان اين كشوررا آزاد وبا قهرماني ها و اقدام هاي شجاعانه و انساني خود، اعراب را سربلند كرد و تنها هم وغم حزب الله آزاد كردن باقي مانده اراضي اشغالي لبنان ازدست اشغالگران اسرائيلي و آزادي اسيران لبناني دربند  در زندانهاي اسرائيل از 26سال پيش است.

وزيرامورخارجه لبنان همچنين از وزيران امور خارجه عرب خواست تا در نشست اضطراري امروز خود در قاهره به يك تصميم قاطعانه و قوي در حمايت از لبنان دست يابند و خواهان توقف تجاوزگري اسرائيل شوند.

 برخي كشورهاي عربي از جمله مصر و اردن و عربستان با انتقاد از اقدام حزب الله در اسارت دو نظامي صهيونيست، آن را نوعي ماجراجويي خواندند كه با واكنش شديد سيدحسن نصرالله دبيركل حزب الله نيز روبرو شد.

از زمان آغازحملات گسترده ارتش اشغالگران قدس به لبنان در12 ژولاي (چهارشنبه 20 تير) كه پس ازعمليات حزب الله دراسارت دونظامي اسرائيلي و هلاكت 8 نظامي اين رژيم، دست كم 70 شهروند لبناني شهيد وبيش از 200 تن ديگرزخمي شدند، حملات هوايي و زميني و دريايي ارتش رژيم اسرائيل همچنان درسايه سكوت جامعه جهاني و حمايتهاي آمريكا و موضع منفعلانه كشورهاي عربي ادامه دارد.

کد مطلب 352943

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