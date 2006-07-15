وجود تبعيض در پرداخت حقوق معلمان موجب رنجش آنان شده است

مشاور وزير در امور رفاهي آموزش و پروش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: عدم تطبيق حقوق و مزاياي فرهنگيان با ديگر كاركنان دولتي هم رده خود - از نظر ميزان سواد - موجب شده تا اين افراد از مزاياي كمتري بهره مند شوند و اين در حالي است كه بايد معلمان به عنوان توليد كنندگان علم از جايگاه مناسب تري برخوردار باشند.

خليل بابالو ، موضوع رفاه فرهنگيان را به دو بخش مسكن و قدرت خريد آنان تقسيم و اضافه كرد: مشكلات هزينه هاي درماني و شهريه تحصيلي و بيكاري فرزندان اين افراد بر بار مشكلات فرهنگيان افزوده است.

وي تعداد معلمان با درآمد پايين و فاقد مسكن را قابل توجه عنوان كرد و گفت: اين نوع مشكلات به اضافه مشكلات روز مره فرهنگيان ، آرامش اين افراد را بر هم زده است.

مشاور وزير در امور رفاهي آموزش و پرورش با تاكيد بر سخنان رئيس جمهور و وزير آموزش و پرورش براي حل مشكلات مربوط به مسكن اين گروه ، به مسائلي نظير تاخير در واگذاري تسهيلات در ساخت مسكن فرهنگيان اشاره كرد.

بابالو در شرح اين نوع مسائل يادآور شد: مشكل تاخير در ساخت مسكن فرهنگيان به مسئولان آموزش و پرورشي بر نمي گردد ، چرا كه به عنوان مثال در تكميل يك پروژه مسئولان وزارت بازرگاني از تعاوني هاي ساخت مسكن از ميزان نيازسيمان آنها سئوال مي كنند اما به دليل نوبت هاي طولاني افراد ديگر واگذاري سيمان به اين تعاوني ها با تاخير مواجه شده و به اين ترتيب در پيشبرد برنامه ها نوعي ركود ايجاد مي شود.

مشاور وزير آموزش و پرورش ادامه داد: گرچه كار مسئولان آموزش و پرورش حل مشكل مسكن نيست اما آنان بر حل اين مشكل اصرار دارند ، چرا كه با حل سريعتر اين معضل بسياري از گرفتاري هاي ديگر نيز به خودي خود حل خواهد شد.