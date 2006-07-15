جنگ عراق و اعتبار از دست رفته آمريكا در جهان از عوامل تغيير سياست بوش هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه نوشت : در آستانه نشست گروه جي هشت (هشت كشور بزرگ صنعتي جهان) برخي از حاميان گذشته و سرسخت جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا، دولت وي را به تزلزل و ترديد در برابر ايران وكره شمالي متهم كردند.

بر پايه اين گزارش، درحالي كه چين و روسيه در جستجوي زمان بيشتر و تعامل بهتر در برابر اين دوكشورهستند، اما نومحافظه كاران در واشنگتن (به زعم خود) نگران هستند كه بوش تعهدات خود را براي متوقف كردن توليد و تكثير سلاحهاي هسته اي و حمايت از مردم در جستجوي آزادي كنارگذاشته است!

" دانيل پلتكا" معاون رئيس انستيتو مطالعاتي امريكن اينترپرايزو يكي از نومحافظه كاران سرسخت آمريكايي درگفتگو با فايننشال تايمزو با اشاره به روسيه، چين، ايران وكره شمالي گفت :" اين نوعي فروكش كردن است. مطمئنا آنها احساس خشنودي دارند."

وي همچنين با اشاره به اين مسئله كه حملات اخير و دستگيري نظاميان اسرائيلي توسط حماس و حزب الله در نتيجه درك ضعف آمريكا بوده، مدعي شد :"ايران فكرمي كند كه ما عقب نشيني كرده ايم. درك مخالفان شما بسيار مهم است."

به نوشته فايننشال تايمز، بسياري در واشنگتن - در كنگره، در بين سفارتها و كارشناسان خارجي - اين حس را دارند كه بوش به سوي درگيري بالقوه ديگري حركت نمي كند. اين در حالي است كه اين نگراني با سياستهاي روسيه وچين و استفاده از توان ديپلماتيك و اقتصادي خود، شديد تر مي شود.

در حالي كه كاخ سفيد مي گويد كه تلاشهاي صبورانه بوش در ديپلماسي چندجانبه به اجماع قاطع بين المللي در مواجهه با ايران وكره شمالي منجر شده است، اما منتقدان مي گويند كه وي در حالي به سنت پترزبورگ رفته است كه نسبت به سال گذشته ضعيف تر شده است، زيرا ايران از سوي ائتلاف دو سوي آتلانتيك امتيازهاي بيشتري را به دست آورده وكره شمالي شكنندگي كره جنوبي و ژاپن را به عنوان كشورهاي تحت الحمايه نظامي آمريكا به معرض نمايش گذاشته است.

فايننشال تايمزدرباره عوامل تغيير سياستهاي افراطي بوش نوشت:عوامل تغيير سياست بوش در دوره دوم رياست جمهوري وي مورد بحث بيشتري قرار مي گيرد. عوامل موثر در اين امر شامل هزينه هاي جنگ عراق و تاثير آن بر اعتبار آمريكا در جهان ، افزايش نفوذ كاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريكا با ديدگاههاي واقعگرايانه اش، حس عمومي خستگي در كاخ سفيد ، شناخت محدوديتهاي قدرت آمريكا و شايد بالاتر از همه سياستهاي داخلي آمريكا و نظرسنجيهاي عمومي است كه درآن ميزان محبوبيت بوش سير نزولي داشته است.