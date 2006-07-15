جمعيت دفاع از فلسطين تجاوز رژيم صهيونيستي به لبنان را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين بيانيه آمده است: بار ديگر اشغالگران سرزمين اسلامي و مقدس فلسطين، با تجاوز گسترده به كشور لبنان خوي وحشيگري و تجاوز كارانه خود را به نمايش گذاشته و نشان دادند كه اين رژيم در همه حال ، خطري براي ملل منطقه به شمار مي رود و براي فراراز هر بحران و چالش داخلي خود، مردم بيگناه كشورهاي همجوار را مورد تهاجم قرار مي دهد.

جمعيت دفاع از ملت فلسطين تجاوز ارتش صهيونيستي به لبنان را شديدا محكوم و از هر گونه واكنش مردم، دولت ومقاومت اسلامي لبنان عليه صهيونيست هاي متجاوز حمايت مي كند، اعلام مي دارد:

1- اين تجاوز، نشانه ياس و درماندگي اين رژيم در مقابله با مقاومت اسلامي مردم فلسطين و ناتواني دولت ائتلافي اولمرت در مهار چالش هاي داخلي اين رژيم است كه با گسترش دامنه بحران درصدد پوشاندن نقاط ضعف خود در اين عرصه ها است.

2- مطمئنا اگر اين رژيم درهنگام تجاوز اشغالگرانه صهيونيست ها به غزه با واكنش مناسب بين المللي ، اسلامي و عربي مواجه شده بود، اينك جرات اين گستاخي و جسارت را نداشت كه كشورهاي همجوار با لبنان و سوريه را مورد تجاوز قرار دهد.

3- قدرت هاي بزرگ جهاني و مدعيان حقوق بشر و سازمان هاي بين المللي نه تنها به وظايف خود در مهار اين رژيم ستيزه جو و متجاوز كه خود پديد آورنده آن هستند ،عمل نمي كنند، بلكه بر عكس ، بعضا با سكوت و گاهي با حمايت علني و عملي خود اين رژيم را به تجاوزگري و خشونت ورزي و تحقير ملت هاي مسلمان تشويق مي كنند. درچنين شرايطي طبيعتا تنها مقاومت مردمي است كه قادر است پاسخ مناسب و دندان شكني به تجاوزگري هاي اين رژيم داده و آسيب پذيري و ضعف آن را در مقابل اراده ملت ها نشان بدهد.

4-رژيم صهيونيستي پس از حمله اخير به غزه علي رغم حمايت هاي همه جانبه حاميان و اربابانش از رسيدن به اهدافش ، ناكام مانده ،از اين رو به حملات كور و وحشيانه به مردم بي پناه و درمحاصره فلسطين دست زده است ، اينك پس از ضربه سختي كه از سوي مقاومت اسلامي در مناطق اشغالي متحمل شده به شدت كنترل خود را از دست داده و دست به اين تجاوز وحشيانه اخير زده است. قطعا اسراييل بهره اي از اين تجاوزها نخواهدا برد، جز اينكمه جهان اسلام را به هوشياري بيشتر در مقابل اين رژيم سوق خواهد داد تا نسبت به مصون نگه داشتن خود از تجاوزات و خشونت طلبي هاي اين رژيم ، چاره انديشي كنند كه بي ترديد بهترين چاره همان سخن حضرت روح اللهي ( س) است كه فرمود: "اسراييل بايد از صفحه روزگار محو شود."

5- مقابله با اين رژيم و پاسخ به تجاوزات آن و ادامه اشغالگري سرزمينهاي اسلامي ،حق مسلم ملت ، دولت و مقاومت اسلامي لبنان است و بي ترديد امت اسلام در همه حال از حمايت از مقاومت اسلامي و ضد صهيونيستي دريغ نخواهد كرد و به هر اندازه كه مقاومت ضد صهيونيستي شدت و گسترش يابد ،به همان ميزان حمايت هاي جهان اسلام از آن افزايش خواهد يافت.