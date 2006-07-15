بوش با فعالان سازمان هاي غيردولتي روسيه ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اينترفكس ، سرگئي پريخودكو معاون رئيس جمهوري روسيه كه رياست كميته برگزاري اجلاس سران گروه هشت را برعهده دارد، در واكنش به ديداربوش با اعضاي سازمانهاي غيردولتي روسيه اظهارداشت :" وي ديدار جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا با اعضاي سازمانهاي غيردولتي را مداخله در امورداخلي روسيه قلمداد نمي كند".

وي خاطرنشان كرد :"ولاديميرپوتين رئيس جمهوري روسيه نيزبارها با فعالان سازمانهاي غيردولتي پيش از اجلاس سران گروه هشت ديدار كرد" .

معاون رئيس جمهوري روسيه افزود :"ما خرسنديم كه شركاي ما كاملا در نحوه تماسهاي رئيس جمهوري روسيه با سازمانهاي غير دولتي سهيم هستند" .

نمايندگان سازمانهاي غير دولتي روسيه ديدارروز گذشته خود با بوش را موفقيت آميز خواندند .



آنان خاطر نشان كردند كه آنان از واكنش بوش دراين نشست به بيانيه هاي آنان كه به قانون روسيه درباره جلوگيري از فعاليت

سازمانهاي غيردولتي روسيه ، مبارزه با تروريسم و پروتكل كيودو اشاره داشت، سود بردند .



اجلاس سران گروه هشت از امروزبه مدت سه روزدر شهر سنت پترزبورگ با حضور رهبران كشورهاي آمريكا، ژاپن، ايتاليا ، كانادا، آلمان، فرانسه، انگليس، روسيه برگزار مي شود.



آمريكا اخيرا از وضعيت دمكراسي در روسيه انتقاد كرده بود كه با واكنش تند مسكو روبرو شد.