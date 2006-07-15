  1. بین الملل
  2. سایر
۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۰۵

در آستانه برگزاري اجلاس گروه هشت؛

بوش با فعالان سازمان هاي غيردولتي روسيه ديدار كرد

بوش با فعالان سازمان هاي غيردولتي روسيه ديدار كرد

رئيس جمهوري آمريكا با اعضاي سازمانهاي غير دولتي روسيه ديدار كرد كه مسكو اين ديدار را به منزله مداخله درامور داخلي خود ندانست.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اينترفكس ، سرگئي پريخودكو معاون رئيس جمهوري روسيه كه رياست كميته برگزاري اجلاس سران گروه هشت را برعهده دارد، در واكنش به ديداربوش با اعضاي سازمانهاي غيردولتي روسيه اظهارداشت :" وي ديدار جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا با اعضاي سازمانهاي غيردولتي را مداخله در امورداخلي روسيه قلمداد نمي كند".  

وي خاطرنشان كرد :"ولاديميرپوتين رئيس جمهوري روسيه نيزبارها با فعالان سازمانهاي غيردولتي پيش از اجلاس سران گروه هشت ديدار كرد" .

معاون رئيس جمهوري روسيه افزود :"ما خرسنديم كه شركاي ما كاملا در نحوه تماسهاي رئيس جمهوري روسيه با سازمانهاي غير دولتي سهيم هستند" .

نمايندگان سازمانهاي غير دولتي روسيه ديدارروز گذشته خود با بوش را موفقيت آميز خواندند .

آنان خاطر نشان كردند كه آنان از واكنش بوش دراين نشست به بيانيه هاي آنان كه به قانون روسيه درباره جلوگيري از فعاليت
سازمانهاي غيردولتي روسيه ، مبارزه با تروريسم و پروتكل كيودو اشاره داشت، سود بردند .  

اجلاس سران گروه هشت از امروزبه مدت سه روزدر شهر سنت پترزبورگ با حضور رهبران كشورهاي آمريكا، ژاپن، ايتاليا ، كانادا، آلمان، فرانسه، انگليس، روسيه برگزار مي شود.

آمريكا اخيرا از وضعيت دمكراسي در روسيه انتقاد كرده بود كه با واكنش تند مسكو روبرو شد.

کد مطلب 352954

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها