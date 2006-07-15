به گزارش خبرگزاري "مهر"، كرختا فيلم سينمايي "آخرين سفر رابرت رايلند" (Rober Rylan's Last Journey) را در سال 1996 براي كشورهاي اسپانيا و انگلستان كارگرداني كرد. زمان اصلي اين فيلم 100 دقيقه است و بن كراس، ‌كتي آندروود، كنث كولي،‌ كارل كالينز، لاليتا احمد و ... در آن بازي كرده اند.

داستان "آخرين سفر رابرت رايلند" درباره جيل پزشك زني است كه در بيمارستان كار مي كند. رابرت رايلند تاريخ نگار، باستان شناس و استاد دانشگاه آكسفورد همكار آلفرد برادر جيل است. پس از مدتي معلوم مي شود كه آلفرد تومور مغزي دارد و از رابرت مي خواهد او را بكشد و از مرگ تدريجي دردناك خلاص كند. مترجم اين فيلم سيدحسن جمشيديان است.

همچنين فيلم تلويزيوني "عدالت براي همه" به مديريت جواد پزشكيان براي پخش از شبكه يك سيما دوبله شده است. كلر الكساندراكيس و اود بلنچارد فيلمنامه اين اثر را نوشته اند كه ژانر آن كمدي و درام و زمان اصلي اش 100 دقيقه است. در "عدالت براي همه" نيل تاورنيه، چاد چنوگا و ... بازي كرده اند. اين فيلم محصول فرانسه است و گويندگاني چون منوچهر والي زاده، افشين ذينوري، فريبا رمضانپور، اليزا اورامي، مهسا عرفاني و ناهيد اميريان در آن صحبت كرده اند.

"عدالت براي همه" درباره ژولين وكيل جواني است كه زن و دختر خود را در يك حادثه رانندگي از دست داده است. او به اتفاق دوستش ونسان دفتر وكالتي را اداره مي كند. ژولين بسيار موفق است، ولي افسردگي ناشي از مرگ خانواده اش او را نسبت به زندگي دلسرد كرده، تا اينكه دختركي به نام مارين نزد او مي آيد. مترجم "عدالت براي همه" شهرزاد شاهين است.