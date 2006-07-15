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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۳

رئيس جمهور ونزوئلا :

عامل تشديد درگيري ها در خاورميانه حمايت آمريكا از اسرائيل است / بوش با حمايت از تل آويو جهان را به سمت هولوكاستي ديگر سوق مي دهد

رئيس جمهور ونزوئلا با محكوم كردن تجاوزات رژيم صهيونيستي به لبنان و مناطق فلسطيني اعلام كرد: حمايت آمريكا از اسرائيل، علت تشديد درگيري ها در خاورميانه است و مي تواند جهان را به سوي هولوكاستي ديگر هدايت كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اسرائيلي هاآرتص، هوگو چاوز در يك سخنراني در مقر ارتش ونزوئلا در كاراكاس گفت: در اينجا نيز تقصير اصلي به گردن ديكتاتوري آمريكا است كه از اسرائيل حمايت مي كند كه تاكنون با نقض قوانين مسلم سازمان ملل به اشغالگري و شكنجه پرداخته است.

 

وي افزود: من از اين فرصت استفاده مي كنم تا اشغالگري و ظلم اسرائيل بر ضد بيگناهان خاورميانه را محكوم نمايم.

رهبر ونزوئلا اعلام كرد: اسرائيل از نيروهاي ويژه خود براي حمله به فلسطين و لبنان استفاده مي كند.

 

وي گفت: آيا ما بايد يك شهر را بمباران كنيم و بعد به آنها بگوييم يا سرباز ما را بازگرداني يا بمباران را متوقف نخواهيم كرد.


هوگو چاوز در پايان سخنان خود بارديگر آمريكا را عامل تمام جنايت ها در جهان دانست.

 
از زمان آغازحملات گسترده ارتش اشغالگران قدس به لبنان در12 ژولاي (چهارشنبه 20 تير) كه پس ازعمليات حزب الله دراسارت دونظامي اسرائيلي و هلاكت 8 نظامي اين رژيم، دست كم 70 شهروند لبناني شهيد وبيش از 200 تن ديگرزخمي شدند، حملات هوايي و زميني و دريايي ارتش رژيم اسرائيل همچنان درسايه سكوت جامعه جهاني و حمايتهاي آمريكا و موضع منفعلانه كشورهاي عربي ادامه دارد.

کد مطلب 352956

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