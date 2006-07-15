حزب الله لبنان كاري كرد كه هيچ يك از سران عرب جرات آن را ندارند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه القدس العربي چاپ لندن در مقاله اي به قلم "عبدالباري عطوان"، سردبير اين روزنامه نوشت : پس از گذشت سه روز از تجاوزات هوايي و زميني و دريايي ارتش اسرائيل به لبنان و تخريب ساختار زيربنايي اين كشور، به نظر مي رسد كه كشورهاي جهان بيش از كشورهاي عربي با قربانيان اين تجاوزگري ابراز همدردي مي كنند.

اين روزنامه افزود: جاي بسي شگفتي است كه سه كشور عربي عربستان، مصر و اردن مقاومت اسلامي لبنان را به صورت مستقيم و بي سابقه مسئول تجاوزات اسرائيل مي دانند و عمليات مبارزان حزب الله لبنان برضد اهداف نظامي اسرائيل را كه به هلاكت هشت نظامي صهيونيستي و اسارت دو نفر ديگر منجر شد، ماجراجويي بي سابقه توصيف مي كنند كه به گفته اين كشورها در راستاي منافع و مسائل جهان عرب نيست.

القدس العربي نوشت : هرچند كه بيانيه مشترك مصر و اردن از حزب الله و حماس و ربودن سه نظامي اسرائيلي به وسيله آنها انتقاد و تجاوزات اسرائيل به لبنان را محكوم كرد، اما بيانيه عربستان پا را از اين هم فراتر گذاشت و با ابراز ترديد در قبال مقاومت لبنان و فلسطين اعلام كرد كه بايد بين مقاومت مشروع و ماجراجويي هاي بي سابقه برخي طرف ها در داخل كشورها تفاوت قائل شد كه به گفته عربستان اقدام هاي خود را بدون رجوع به دولت هاي خود و بدون هماهنگي يا رايزني با كشورهاي عربي صورت مي دهند و با اين كار وضعيت بسيار خطرناكي را ايجاد مي كنند و همه كشورهاي عربي و دستاوردهاي آنها را در معرض ويراني قرار مي دهند.

عبدالباري عطوان در پاسخ به اين مواضع كشورهاي عربستان، مصر و اردن، اين پرسش را مطرح مي كند كه چه زماني جنبش هاي مقاومت در جهان عرب با دولت هاي عربي هماهنگي مي كنند و پيش از انجام عمليات مسلحانه خود بر ضد اشغالگران از اين دولت ها اجازه مي گيرند كه امروز دولت عربستان از نيروهاي مقاومت لبنان و فلسطين مي خواهند تا به اين قاعده پايبند باشند.

وي افزود: اين ديدگاه عربستان نامفهوم به نظر مي رسد و سوالات زيادي را درباره انگيزه هاي واقعي اين موضعگيري مطرح مي كند، مقاومت لبنان عمليات مشروع خود برضد اشغالگري واضح اسرائيل را برخلاف بيانيه دولت عربستان با حمايت كامل دولت لبنان صورت داده است و اميل لحود رئيس جمهوري منتخب لبنان و سران و مسئولان نظام لبنان و همچنين ارتش و بسياري از تشكل هاي سياسي لبنان مانند حزب آزاد ملي به رهبري ميشل عون و حزب سليمان فرنجيه ،عمليات حزب الله لبنان را تاييد مي كنند و حتي وليد جنبلاط رئيس حزب سوسياليست ترقي خواه دروزي لبنان خواستار وحدت صفوف مردم براي مقابله با تجاوزگري اسرائيل مي شود.

به گزارش مهر، القدس العربي در بخش ديگري از مطلب خود به انتقاد از نبود نقش اعراب در قبال مسائل افغانستان و عراق و مسائل جهان عرب پرداخته و مي افزايد كه اين موضعگيري كشورهاي عربي تاكنون سبب آزادي يك اسير از زندانهاي رژيم اشغالگر يا رسيدن كمك هاي مالي به فلسطينيان محاصره شده در نوار غزه و كرانه باختري نشده و حتي جلوي يك گلوله اشغالگران را برضد نيروگاههاي برق و تاسيسات آب و پل ها در غزه و لبنان نگرفته است.

عبدالباري عطوان افزود: از دولت هاي عربستان و ساير دولت هاي عربي مي خواهيم تا براي حفاظت از مردم لبنان و فلسطين در قبال كشتار صهيونيست ها، ارتش هاي خود را به لبنان يا كرانه باختري و نوار غزه اعزام كنند، هرچند اين امر، يك واجب شرعي و اخلاقي محسوب مي شود و از كشورهاي عربي همچنين مي خواهيم تا موضعگيري آنها كمتر از موضع واتيكان يا دولت هاي اروپايي مثل فرانسه نباشد كه صداي خود را بر ضد تجاوگري اسرائيل بلند كردند.

القدس العربي در پايان مطلب خود خاطرنشان مي كند: اين مقاومت به رهبري حزب الله لبنان كه برخي كشورهاي عربي عمليات آن را ماجراجويي غير مسئولانه قلمداد مي كنند همان مقاومتي است كه توانسته است مناطق حيفا؛ نهاريا و عكا در درون فلسطين اشغالي را هدف حملات موشكي خود قرار دهد، كاري كه هيج يك از دولت ها يا سران عرب جرات انجام آن را ندارند.