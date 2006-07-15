واعظان و مبلغان ديني يمن ساماندهي مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از نسيج، وزارت اوقاف يمن بيش از يكهزار مبلغ ديني كه از دانشكده هاي شريعت، مطالعات اسلامي، قرآن كريم و علوم ديني فارغ التحصيل شده اند را در زمينه وعظ و ارشاد ساماندهي مي كند.

ساماندهي مبلغان ديني در زمينه ارشاد و وعظ به منظور حمايت از زنان يمني از افكار غربي، كمك به آنها در زمينه تربيت و پرورش كودكان، پيشرفت و رشد بر اساس شيوه اعتدال و تسامح ديني خواهد بود.

اين برنامه به منظور ارائه چهره صحيح اسلام، اشاعه اين دين آسماني، توجيه مسئله ارشاد و وعظ و مبارزه با مسئله نژاد پرستي تنظيم شده است.