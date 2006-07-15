منشور بين المللي حقوق زن در نظام اسلامي تدوين مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر"، آيت الله محمد علي تسخيري دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي به عنوان رئيس جلسه با اشاره به ميلاد دختر پيامبر (ص) كه سيره وي الگوي هر مسلمان به ويژه زنان مسلمان گفت: مسلمانان جهان به مناسبت ميلاد حضرت زهراي مرضيه گردهم مي آيند و برنامه هاي خاصي نيز براي اين ايام پيش بيني شده است .

وي گفت: همايش حقوق و مسئوليت زنان به مقتضاي زمان قصد دارد منشوري را در مورد حقوق زنان مورد بررسي قرار دهد . آخرين محفل مجمع فقه اسلامي مستقر در جده بود كه طي آن از بزرگان علماي اسلام خواستيم نظر خود در اين باره ارائه كنند. علماي اسلامي مذاهب اسلامي اتفاق نظر داشتند كه اين متن حقوقي گامي مهمي در عصر حاضر محسوب مي شود.

وي با اشاره به حضور برخي از اعضا مجمع فقه بين المللي در اين همايش گفت: انتظار مي رود اين افراد موافقت و حتي مخالفت خود را با مفاد اين منشور اظهار دارند.

آيت الله تسخيري گفت: متأسفانه تمدن غربي سعي در ارائه ايده هاي منحط خود به ديگر تمدن ها دارد و اين جهاني سازي تا حدي مفتضح است كه خود غربيان آن را جهاني سازي وحشي توصيف كرده اند. اين جهاني سازي چيزي نيست جز آمريكا سازي در روابط سياسي، اقتصادي، فرهنگ و اجتماعي .

دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب ابراز اميدواري كرد اين منشور تا انتهاي اين همايش يعني عصر فردا يكشنبه نهايي و به جهانيان ارائه شود.

نايب رئيس اتحاديه علماي اسلامي در ادامه با يادآوري مشكلات لبنان و فلسطين گفت: در چنين همايشي نمي توان رنج خواهران لبناني و فلسطيني را كه مورد حمله غير انساني صهيونيست قرار دارند ناديده گرفت.

تبيين و ارائه عالمانه نقطه نظرات و ديدگاههاي نظام اسلامي در خصوص مسئوليتها و حقوق زن، بستر سازي و ايجاد شرايط و فضاي مناسب به منظور برقراري ارتباطات دائمي زنان فرهيخته جهان اسلام، استحكام و تعميق روابط علمي ، اجتماعي، سياسي ميان تشكلهاي موجود زنان جهان اسلام و تلاش براي تأسيس و تشكيل جبهه اي متحد براي مقابله با توطئه هاي استكبار جهاني در اين رابطه از اهداف اين همايش محسوب مي شود.

همايش حقوق و مسئوليتهاي زن در نظام اسلامي همچنين در نظر دارد به متني حقوقي و جامع در قالب يك منشور بين المللي حقوق و مسئوليتهاي زن در نظام اسلامي دست يابد كه مورد توافق زنان فرهيخته و صاحب نظران جهان اسلام باشد.

متفكراني از كشورهاي اردن، امارات، پاكستان، تونس، عربستان، سوئيس، سوريه، عراق، كويت، لبنان، مصر، تايلند، فلسطين و كوزوو در اين همايش شركت خواهند داشت .