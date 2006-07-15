واشنگتن و بيشكك درباره ادامه استفاده آمريكا از پايگاه نظامي در قرقيزستان به توافق رسيدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،"ميراسلاو نيازاف" دبير شوراي امنيت قرقيزستان در ديدار روز گذشته خود با " جيمز مك دوگال" معاون وزير دفاع آمريكا در بيشكك، اين توافقنامه را امضا كردند .

همچنين در بيانيه مشترك دو كشور آمده است : واشنگتن به منظور استفاده از پايگاه هوايي "ماناش" در قرقيزستان، 150 ميليون دلار پرداخت خواهد كرد .

اين بيانيه مي افزايد : اين توافقنامه براي سال جاري معتبر بوده و دو كشور براي سالهاي آتي بايد قراردادهاي جديد منعقد كنند . دو كشورهمچنين بايد متعهد به تعهدات خود در راستاي مبارزه با تروريسم و برقراري امنيت در افغانستان باشند .

اين در حالي است كه چندي پيش " كورمان بيك باكيف " رئيس جمهوري قرقيزستان اعلام كرد : اگر تا اول ژوئن بر سر عقد قرارداد جديدي در مورد استفاده از پايگاه هوايي ماناس با آمريكا توافق حاصل نشود، ممكن است بيشك از واشنگتن بخواهد كه اين پايگاه هوايي را تخليه كند .

از سوي ديگر سران كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي و امنيتي شانگهاي مانند روسيه، چين، ازبكستان، قرقيزستان، تاجيكستان و قزاقستان در نشست سال گذشته خود در قزاقستان بر اخراج نيروهاي آمريكايي و تعطيلي پايگاههاي آمريكايي در آسياي ميانه تاكيد و تصريح كردند.

پس از آن نيز ازبكستان اقدام به اخراج نيروهاي آمريكايي از پايگاههاي نظامي خود كرد .