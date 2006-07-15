احمدرضا دالوند در گفتگو با مهر: خريد آثار هنري نياز به سياستگذاري و كارشناسي دارد

احمدرضا دالوند در گفتگو با خبرنگار "مهر" درباره اقتصاد هنري گفت: "اگر به بحث گردش مالي در گالري ها نگاه كنيم متوجه مي شويم ما هنوز فرهنگ رفتن به موزه و گالري نداريم. شايد به اين خاطر كه هرگز به شكل جدي به مبحث هنر در ايران پرداخته نشده است. يعني هرگز به فكر رشد اقتصاد هنري خود نبوده ايم. در حالي كه شاهد راه اندازي ديزني لند و مركز ژرژ پمپيدو و ... بوده ايم. در اين ميان كشوري كه در انديشه تثبيت اقتصاد هنر نيست، ايران است."

اين هنرمند و منتقد هنرهاي تجسمي افزود: "امروز هنرمند نمي تواند مثل يك نقاش قرن 16 عمل كند. بلكه نيازمند اشكال هنري به صورت مدرن هستيم كه مي تواند به شكل تقسيم شده اي به حمايت اقتصادي برخيزد. گرچه من هرگز هر نوع خريد و فروشي را مجاز نمي دانم اما مسلما خريد آثار هنري بايد منوط به سياستگذاري و حركات كارشناسي باشد تا بتواند به نتايج مطلوب دست يابد. در امر انجام فعاليت هاي هنري همواره بايد ميان هنرمندان اجماع و اتفاق نظر باشد."

دالوند تصريح كرد: "در حيطه اقتصاد هنر بايد به وسيله ابزار روز حرف زد و عمل كرد. هنرهاي تجسمي در ايران بخشي است كه همواره مورد بي مهري و بي توجهي واقع شده و دولت درباره آن فرهنگ سازي جدي نكرده است. در حالي كه مثنوي معنوي مولانا در اروپا و امريكا ميليون ها نسخه فروش داشته، در ايران مهجور واقع شده است. نه تنها اين اثر بلكه آثار حافظ، سعدي و ... نيز مي تواند در اشكال انيميشن و شاخه هاي ديگر مورد توجه واقع شود."

وي خاطرنشان كرد: "من همواره معتقد بوده ام بايد در خصوص اقتصاد هنري بسترسازي كرد. ما ملتي هستيم كه با داشتن پيشينه غني ادبي و هنري داراي ثروت معنوي هستيم. اما به دليل نداشتن برنامه ريزي همواره در اين مسير با ناكامي مواجه شده ايم. باعث تاسف است كه با اين تفاسير بهترين و برجسته ترين نقاشان ما در خارج كشور گالري تاسيس كرده اند و خارج از ايران به فعاليت هنري خود ادامه مي دهند."