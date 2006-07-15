تجاوزات اسرائيل به لبنان در دستور كار نشست گروه هشت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازاينترفكس، ديمتري بيسكوف سخنگوي دفتر رياست جمهوري روسيه امروز اعلام كرد كه حملات مستمر اسرائيل به لبنان بخش بزرگي از برنامه سران گروه هشت را كه عصر امروز آغاز مي شود، در برمي گيرد.



وي با بيان اينكه تمام سران گروه هشت از اين مسئله نگران هستند، افزود: همزماني موج خشونت با نشست سران گروه هشت، به نشست امروز به عنوان كنفرانسي كه از آن درحل مشكلات بين المللي استفاده مي شود، اهميت ويژه اي مي دهد.



سخنگوي دفتر پوتين تصريح كرد: روسيه خواهان توقف بمباران و اقدامات تروريستي است.

رئيس كميته برگزاري اجلاس سران گروه هشت نيز اعلام كرد : روسيه به شدت نگران تنشهاي روزافزون درخاورميانه است و به طور قطع اين موضوع را دراجلاس سران گروه هشت مطرح خواهد كرد .

سرگئي پريخودكو معاون رئيس جمهوري روسيه درباره موضوعاتي كه ولاديمير پوتين درنشست رهبران گروه هشت درسنت پترزبورگ مطرح خواهد كرد،خاطرنشان كرد:"من معتقدم رئيس جمهوري روسيه به عنوان ميزبان اجلاس سران گروه هشت ، درباره اين موضوع كه همه ما را نگران كرده است بار هبران اين گروه به تبادل نظر خواهد پرداخت ".

وي افزود :"پوتين درباره اين موضوع در نشست روزگذشته خود با جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا به رايزني پرداخت و در مذاكرات و نشستها دو جانبه امروز خود با رهبران گروه هشت درباره اوضاع خاورميانه گفتگو خواهد كرد" .



به گزارش مهر به نقل از خبرگزاري ريانووستي، ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه روزگذشته از تمام طرفها درگير خاورميانه خواست به خونريزي ها و عملياتهاي نظامي در اراضي فلسطيني خاتمه دهند .



وي افزود :" اين امر(خاتمه عملياتهاي نظامي ) بايد به نقطه آغازين حل تمام مسائل ديگر تبديل شود ".



رئيس جمهوري روسيه استفاده از زور براي واكنش به اقدامات طرفين را محكوم كرد و از همه طرفهاي درگير خواست كه هر چه سريعتر به خونريزي ها پايان دهند .



پوتين همچنين بيان داشت كه در ديدار با جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا درباره اين موضوع گفتگو كرد.



از زمان آغازحملات گسترده ارتش اشغالگران قدس به لبنان در12 ژولاي (چهارشنبه 20 تير) كه پس ازعمليات حزب الله دراسارت دونظامي اسرائيلي و هلاكت 8 نظامي اين رژيم، دست كم 70 شهروند لبناني شهيد وبيش از 200 تن ديگرزخمي شدند، حملات هوايي و زميني و دريايي ارتش رژيم اسرائيل همچنان درسايه سكوت جامعه جهاني و حمايتهاي آمريكا و موضع منفعلانه كشورهاي عربي ادامه دارد.