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۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۵۵

ژنرال جرج كيسي:

امكان اعزام نظاميان بيشتري از آمريكا به بغداد وجود دارد

فرمانده ارشد نظاميان آمريكايي در عراق تاييد كرد : براي مبارزه با موج اخير كشتارها در عراق، ممكن است نظاميان بيشتري از آمريكا به بغداد و حومه آن اعزام شوند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديپندنت، ژنرال جرج كيسي گفت:"به نيروهاي بيشتري براي مقابله با جوخه هاي مرگ نياز است."

بر پايه گزارش، دهها تن در بغداد يا حومه آن طي چند روز اخير كشته شده اند.

از سوي ديگر كنگره آمريكا اخيرا اعلام كرد : چنانچه آمريكا تنها تا سال 2009 در عراق حضور نظامي داشته باشد هزينه آن به 500 ميليارد دلار خواهد رسيد .

در نظرسنجي مشتركي كه توسط روزنامه واشنگتن پست و شبكه خبري "اي.بي.سي" صورت گرفته نشان داد : 47 درصد از مردم آمريكا خواستار تعيين ضرب الاجلي براي خروج نظاميان خود از عراق هستند و اين رقم نسبت به نظرسنجي گذشته 8 درصد افزايش يافته است.

دو سوم از دموكرات ها نيز از تعيين ضرب الاجل حمايت مي كنند و اين رقم بيش از دو برابر جمهوري خواهان است كه خواستار جدول زمانبندي براي عقب نشيني نظاميان خود هستند.

کد مطلب 352984

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