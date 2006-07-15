رئيس جمهور قانون آزادي انتشار اسامي مفسدان اقتصادي را ابلاغ كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، اين مجوز با ابلاغ قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن صادر شده است.

بر اساس اين قانون كه با شماره 35605 به وزارت دادگستري ابلاغ شده است، قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن كه در جلسه علني 24 خرداد ماه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، جهت اجراء ابلاغ گرديده است.

طبق ماده واحده قانون اصلاحات ذيل در ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 به عمل مي‌ آيد: "الف ـ تبصره (1) ماده (188) به شرح زير اصلاح مي‌ شود: تبصره 1ـ منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد درجلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه ‌ها مي‌توانند با حضوردر دادگاه ازجريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است."

همچنين تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره‌هاي (3)، (4) و (5) به ماده (188) الحاق مي ‌گردد.

براساس تبصره 3 الحاقي درموارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال درنظام اقتصادي كشور، سوء استفاده ازاختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت، به دستور دادگاه صادركننده رأي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشاروعنداللزوم يكي از روزنامه‌هاي محلي منتشرو دراختيار ساير رسانه‌هاي عمومي گذاشته مي‌شود. مشروط به آن كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصد ميليون ريال يا بيشتر از آن باشد.