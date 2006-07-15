مذاكرات متعدد براي ابهام زدايي از پيشنهاد غرب ضروري است / عجله در راستاي بحران آفريني است

دكتر كاظم جلالي در گفت و گو با خبرنگار "مهر"، در خصوص بحث تعليق نيز با اشاره به اينكه چرايي و سپس محدوده تعليق غني سازي يكي ازابهامات جدي بسته پيشنهادي است، گفت : از اظهارات مقامات طرف پيشنهاد دهنده اين گونه بر مي آيد كه حتي ميان خود آنان نيز در خصوص دامنه و نحوه تعليق اختلاف نظر وجود دارد .



وي افزود: حتي اگر قرار باشد ايران تعليق را بپذيرد ، بايد درمذاكرات مشخص شود كه دقيقا چه فعاليتهايي در چه اندازه و ابعاد، با كدام هدف و تا چه مدت مي تواند تعليق شود.



جلالي با اشاره به بدقولي اروپا در دور پيشين تعليق فعاليت هاي هسته اي ايران گفت: ما به خواست سه كشور اروپايي فعاليتهاي هسته اي حتي فعاليتهاي غيرازغني سازي را بيش ازدوسال به حال تعليق در آورديم اما اروپايي ها درپيشنهاد آگوست سال گذشته برخلاف تعهدات خود در پاريس خواستار توقف كامل غني سازي در ايران شدند .



وي افزود : با توجه به تجربه اي كه از دور قبل داريم بايد با وقت بيشتر و شفافيت و تعريف دقيق مفاهيم به اشتراك نظر برسيم .



مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درخصوص اصرار بر پاسخ ايران به بسته پيشنهادي در كوتاهترين زمان گفت : از ابتدا آمريكايي ها سياست خارجي را دنبال مي كردند، و ما نيز از ابتدا با اين سياست مخالف بوديم .



وي به مهلت چهار ماهه ايران به اروپا در سال گذشته براي پاسخ به پيشنهاد ايران و تهيه پيشنهاد متقابل در شرايط سخت تعليق اشاره كرد و گفت : در آن زمان اروپايي ها از ايران مهلت بيشتر مي خواستند و تهران را دعوت به صبوري بيشتر مي كردند .



جلالي عملكرد غرب را براساس معيارهاي دوگانه خواند و گفت : امروز جمهوري اسلامي حق دارد به دليل اينكه تاكنون اروپايي ها را صادق نديده است ، خواهان چند دور مذاكره براي طرح ابهامات وبررسي پيشنهادات باشد . وي تاكيد كرد سياست عجله در راستاي حل مساله هسته اي نيست بلكه در راستاي سياست بحران آفريني است .



رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و روسيه، در خصوص ارتباط موضوع هسته اي ايران با امتيازات اخير واشنگتن به مسكو ازجمله وعده قرارداد پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهاني و يا پيوستن اين كشور به كنسرسيوم راكتور هاي هسته اي نوع چهارم گفت : حتما اين موضوعات به هم ارتباط دارد ، همه كشور ها در عرصه بين الملل به دنبال منافع ملي خود هستند .

وي درخصوص تعجيل دردريافت پاسخ ايران قبل ازنشست گروه هشت درسن روسيه، گفت : روسها در اجلاس سن پترز بورگ سعي خواهند كرد حد اكثر امتياز را از آمريكا و اروپا در قبال پرونده هسته اي ايران بگيرند .

نماينده مردم شاهرود در مجلس شوراي اسلامي ابراز اميدواري كرد روسها منافع بلند مدت خود را در ارتباط با ايران فداي منافع كوتاه مدت نكنند .



جلالي به "مهر" گفت : روس ها در آزمايش سختي در ميان افكار عمومي ايرانيان جاي دارند و خاطرات ايرانيان از رابطه با روس ها خاطرات شيريني نيست، مردم ايران منتظرند آنچنان صداقتي از روس ها در بحث هسته اي ببينند كه خاطرات بد گذشته را تحت الشعاع قرار دهد .



رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و روسيه اظهار داشت كه اين حقيقت را در مذاكرات خود با مقامات روس در مسكو و تهران مطرح كرده است .



جلالي ابراز اميدواري كرد، تلاش براي جلب اعتماد متقابل افكارعمومي در ايران و روسيه، دوكشور را درجهت سازندگي روابط مستحكم و پايدار كمك كند .